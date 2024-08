Bundesliga potřebuje větší stadiony, říká Koller. Bude sledovat, zda ho Schick gólově dožene

Český fotbalový obr Jan Koller (51) strávil v Bundeslize pět úspěšných sezon. Výjimečné výkony, 59 gólů i mistrovský titul pro Borussii Dortmund z něj udělaly jednu z ikon nejen pro české publikum. Nejlepší střelec historie české fotbalové reprezentace pro Livesport Zprávy rozebral novou sezonu německé nejvyšší soutěže.

I když stále častěji hraje padel, fotbalu zůstal nablízku i díky vysílání Bundesligy na stanici Nova Sport. "Když chodím do studií, tak potřebuji mít přehled o všech týmech, takže samozřejmě i sám hledám informace a když se blíží určitý zápas, tak se na to musím připravit," přitaká bývalý střelec.

Jaká bude nová bundesligová sezona? Bayern v té minulé přišel po dlouhých 11 letech o vítěznou sérii.

"Je to tak. Bayern není zvyklý na to, že by Bundesligu nevyhrával. Jeho fanoušci titul v podstatě brali jako samozřejmost. Myslím, že se určitě připraví líp, než na minulou sezonu. Oni skončili nakonec až třetí, a to se bere jako velký neúspěch. Takže v jeho táboře se teď vyvíjí maximální úsilí a pozornost, aby se to neopakovalo. Myslím si, že Bayern má pro nový ročník dostatečnou motivaci. Já jsem ale spíš zvědavý na Leverkusen – jestli ten loňský titul dokáže obhájit a bude zase předvádět ten opravdu skvělý fotbal."

Dáváte Leverkusenu šanci?

"Vypadá to, že tým zůstal skoro celý relativně pohromadě a také zůstal trenér Xabi Alonso. To vypadá na dobrý základ. I proto určitě zase budou patřit mezi favority."

V Leverkusenu je docela výrazná česká stopa. Patrik Schick je na nejlepší cestě dorovnat váš bundesligový střelecký účet. Na kontě už má během čtyř sezon 43 branek a aby vás dohnal, tak gólů ještě potřebuje 16. Věříte mu v tomto ohledu?

"Záleží hodně na tom, zda bude zdravý. Také bude mít velkou konkurenci ve Victorovi Bonifacovi. Leverkusen bude hrát Ligu mistrů a sestava bude hodně rotovat. Takže určitě dostane velký prostor, ale zároveň nebude útočníkem číslo 1. Až v průběhu sezony se uvidí, kdo bude mít lepší formu."

O místo bude bojovat i brankář Matěj Kovář. Ten loni dostal prostor hlavně v Evropě.

"Myslím, že to asi bude v podobném módu. Díky nějaké minulosti zřejmě Lukas Hradecký ještě zůstane na nějaký čas jedničkou týmu. Ale Matěj si zachytá. Tím jak je nyní Leverkusen v Lize mistrů, tak asi i Hradecký bude chytat Evropu a Matěj naopak dostane víc zápasů v Bundeslize."

O vás se ale ví, že máte srdce v Dortmundu. Tam se počítají ztráty. Skončil trenér Edin Terzič, odešel Marco Reus, chybí i střelec Niclas Füllkrug.

"To je vývoj, tím prochází časem každý tým. Ale mně se přes léto přestupová aktivita líbila. Dortmund byl aktivní a jsem sám zvědav, jak se nové posily chytnou. Ať už Max Beier a Serhou Guirassy, kteří už Bundesligu znají, nebo Pascal Gross. To všechno jsou zajímaví hráči. Věřím, že hlavně v lize to bude lepší. Loňské finále Champions League bylo skvělé, ale v podstatě to bylo nad plán."

Jaké další týmy mají šanci zasáhnout do boje o titul?

"V Bundeslize člověk nikdy neví, každý rok vyskočí nahoru nějaký tým, u kterého byste to před sezonou nečekali. Předloni to byl Union Berlín, naposledy zase třeba Stuttgart. Ten teď trochu oslabil, tak se uvidí, jak dokáže držet krok. Ale ambice zapojit se do boje o titul určitě zase bude mít Lipsko, to rozhodně bude chtít být nahoře."

Německo má za sebou pořadatelství Eura, ale už předtím byly plné stadiony. Může tenhle fotbalový svátek ještě více podpořit zájem o fotbal?

"Myslím, že to už ani nejde. Jedině, že by se postavily nové arény, některé týmy by je opravdu uživily. Vlastně je to teď téma i v Dortmundu, který by neměl problém naplnit 120 tisíc sedaček. Už loni se prodalo 55 tisíc permanentek a letos byl zájem ještě větší. Třeba Leverkusen má malý stadion, jen 30 tisíc sedadel, a myslím, že bude potřeba postavit větší."

Kde vidíte důvod německého fotbalového šílenství?

"Obrovský je zájem médií. Ale hlavně je to o tom, co se nabízí. Kdo vidí Bundesligu, tak potvrdí, že ten produkt je skvělý a lidi se tam fotbalem opravdu baví."

To ale v anglické Premier League přece platí také.

"Anglie má pověst smetánky, o její kvalitě se nemusíme bavit. Ale já osobně, když se pak podívám na fotbal v bundeslize, tak mě baví víc. A i když to pak srovnám třeba se španělskou nebo italskou ligou, tak je pro mě nejatraktivnější ta německá. V nabídce jsou skvělé zápasy a je jedno, jestli hrají týmy o hraje poslední tým s předposledním. Prostě se pořád se něco děje."