Datové zrcadlo ligy: Plzeň zatím hledá tvář i sestavu. Koubek udivil zvláštními tahy

Plzeňská Viktoria předvádí na startu nové sezony jedno klopýtnutí za druhým. Nejen, že nedokázala zvítězit v domácím utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy nad kosovskou Dritou (0:0), ale zároveň se jí z úvodních dvou utkání domácí soutěže povedlo získat jediný bod. Jaké jsou z pohledu datové analytiky příčiny jejího vlažného úvodu?

Zmíněný duel proti Dritě byl doposud jediným, v němž Západočeši předvedli dominantní výkon vyjádřený vysokým počtem kvalitních brankových příležitostí. Protože ale jejich hráči v zakončení selhali a při 2,74 očekávaných brankách se netrefili ani jednou, pořádně si u svých fanoušků i expertů z fotbalového prostředí zavařili.

V té době už za sebou totiž měli také úvodní zápas FORTUNA:LIGY proti Teplicím. A zároveň první prohru v aktuálním ročníku. Sice kontrolovali tempo utkání, bez větších problémů dostávali míč do poslední třetiny hřiště a po uplynutí 90 minut hry svítil v kolonce držení míče údaj 65 %, svou převahu ovšem nedokázali proměnit v nebezpečné šance a nakonec prohráli gólem Daniela Trubače z penalty.

A reputaci si rozhodně nenapravili ani svým druhým ligovým vystoupením. Do Doosan Arény zavítal Hradec Králové a nově zvolený trenér Miroslav Koubek toho příliš mnoho nevymyslel ani proti svému bývalému zaměstnavateli. Plzeň se sice podle pokročilých datových modelů hodnotících kvalitu přihrávek a driblinků opět pohybovala v lepších prostorech než soupeř, znovu však chyběla kvalita ve finální třetině.

Vývoj xG v zápase Plzeň – Hradec. Livesport

Tým si vytvořil velmi skromných 0,59 očekávaných branek, přičemž polovinu jeho pokusů uvnitř vápna tvořily zblokované pokusy. Zatím vůbec nefunguje souhra Vlkanovy s Jirkou a ostatní ofenzivní hráči mají často problémy s přebíráním míčů, které jim odskakují od nohy nebo mají zbytečně mnoho doteků v situacích, kdy by měli hrát rychleji a přímočařeji. Do finální třetiny se zpravidla dostávají kombinací po pravé straně a ty pak často končí centrem, a to především pod řadu do prostoru okolo penalty.

Poměrně často se jim zatím daří dostávat také do zón pro zpětnou přihrávku ve vápně, ale přestože se jedná o jeden z nejnebezpečnějších prostorů, co se tvorby šancí týče, velké příležitosti si z něj zatím nevytvářejí. Současné problémy v ofenzívě se jeví jako kombinace přílišné čitelnosti taktického plánu a určité hráčské nepohody.

Trenér Koubek jako by si stále nebyl jistý taktikou ani hráčským složením svého týmu. V duelech proti Teplicím a Dritě naordinoval Plzni rozestavení se čtyřmi obránci, načež se o víkendu vrátil k tříčlenné linii, jíž preferoval v Hradci. Na pozici stoperů postupně postavil Lukáše Hejdu s Václavem Jemelkou, následně Hejdu s Dwehem a naposledy si plzeňský kapitán zahrál společně s Jemelkou a Robinem Hranáčem, který se v minulém ročníku pravidelně objevoval po boku slávistického stopera Tomáše Vlčka v dresu Pardubic.

Plzeň zaspala i při přestupech

V zápase proti Teplicim zase Koubek překvapil zvláštním rozhodnutím postavit Romana Květa jako pivota vedle Lukáše Kalvacha i přesto, že měl k dispozici jak Pavla Buchu, tak novou posilu Ibrahima Traorého, kterým tato role sedí podstatně víc. Proti Dritě už na stejném místě nastoupil Traoré a proti Hradci si vzájemnou spolupráci ve středu hřiště osvěžili Kalvach s Buchou.

Stále sice jde o titěrný vzorek dvou utkání, tudíž nelze z dění na hřišti vyvozovat přehnaně silné závěry, nicméně je do dalších týdnů rozhodně co zlepšovat. A to je něco, co se Koubkovi v minulé sezoně nedařilo. Ačkoli Hradec přezimoval na čtvrtém místě ligové tabulky, herně nebylo vše ideální. To dokládá třeba i metrika očekávaných bodů, podle níž měli být Votroci tou dobou o čtyři příčky níž.

V jarní části se začali očekávané hodnotě přibližovat stále víc, což šlo ruku v ruce se zhoršenými výkony na obou koncích hřiště. Na jaře měl Hradec až 10. útok v lize podle kvality vytvořených šancí a 12. obranu podle těch povolených. Své soupeře pouštěl do stejně kvalitních příležitostí jako sestoupivší Brno.

Tabulka podle počtu očekávaných inkasovaných branek. 11Hacks / Livesport

V jednom z dřívějších článků identifikovali analytici ze společnosti 11Hacks u Plzně posty, o kterých byli přesvědčeni, že potřebují před vstupem do nové sezony posílit. Jako prioritu zvolili příchod hráčů schopných zaskočit ve středu hřiště za stálice Kalvacha s Buchou, třeba i proto, aby se nemusela opakovat situace s Květem z úvodního utkání. Tamní vedení se rozhodlo vyztužit hloubku kádru příchodem 34letého Traorého, což je spíš diskutabilní řešení. Pokud přijdou zranění, dokáží červenomodří držet 35 kol krok s těmi nejlepšími?

Po odchodu stopera Filipa Kaši do Dunajské Stredy se tým rozhodl věřit dvojici mladých hráčů, kteří hostovali v jiných klubech nejvyšší soutěže. Výše zmíněný Hranáč už stihl nakouknout do základní sestavy a díky své síle v soubojích, dobré hře ve vzduchu či slušné rozehrávce má velkou šanci se v plzeňském kádru prosadit. Hodí se jak do systému se dvěma stopery, tak právě se třemi. Jakmile se zotaví z operace ramene, bude k dispozici také Filip Čihák, kterého Koubek vedl v Hradci.

Po příchodu Libérijce Sampsona Dweha tedy možnosti na této pozici rozhodně nechybějí, i když do budoucna by v záplavě praváků Plzeň jistě upotřebila také levonohého fotbalistu. A společně s ním také hráče na levý kraj obrany, kde zatím nastupuje Jan Sýkora. Spíš než malá aktivita na přestupovém trhu však nyní vyčnívají problémy na hřišti…