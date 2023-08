Livesport Daily #53: Změna pravidla o ofsajdu by byla radikální, myslí si Jan Homolka

V nejbližší době se možná dočkáme změny jednoho z klíčových a tradičních pravidel fotbalu. FIFA totiž už v tomto ročníku v mládežnických soutěžích v Itálii, Nizozemsku a Švédsku testuje nové znění pravidla o ofsajdu. Podle něj už by v ofsajdu nebyl hráč, který je za posledním obráncem jen kouskem těla, rozhodující by bylo celé tělo. Co by to do fotbalu přineslo? Nejen o tom jsme dnes v podcastu Livesport Daily mluvili s komentátorem O2 TV Sport Janem Homolkou.

"Možná to tak lidem nepřipadá, ale mám to za velmi radikální změnu. Jsem strašně zvědavý, jak to bude v praxi vypadat. Jak se s tím naučí pracovat rozhodčí, obránci i útočníci. Asi by ale logicky mělo padat víc branek, protože když bude na obranu tlak, tahle změna zase o metr posune útočnou linii směrem k brance," přemítá nad uvažovanou novinkou Homolka.

Zatím není jasné, jestli se ofsajdové pravidlo ve fotbale opravdu změní, všechno závisí na tom, jak úspěšné budou testy v prvních třech zemích. "Těch sporných situací, kdy jde o pár centimetrů, asi stejně nebude míň. Jen se prostě posune ta čára, kde to budeme posuzovat. Každopádně jsem zvědavý, jak to změní fotbal, třeba se do něj kvůli tomu vrátí pozice libera."

Homolka si myslí, že ve fotbale obecně přibylo sporných situací. "Řeší se hodně drobností, které dřív diváci i hráči přehlédli. Možná je to tím VARem, dřív se zvedl praporek, rozhodčí zapískal a nešlo to moc zpochybnit. Teď, když je k dispozici video, tak paradoxně možná obě dvě strany mívají pocit, že byly poškozené. Každá situace je pod obrovským drobnohledem. Jsem zastánce VARu, ale je potřeba, aby byl přesný," doplňuje fotbalový komentátor Homolka.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zda fotbal potřebuje změny, aby byl atraktivnější pro mladé publikum?

Jak VAR změnil práci fotbalového komentátora?

Jestli je pravidlo o ruce jasné nebo zmatečné?

