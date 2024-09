Nový trenér pro Hoffenheim? Matarazzo má skončit, klub chce přivést Nagelsmannova asistenta

Bundesligový Hoffenheim už dvakrát kontaktoval Sandra Wagnera (36), aby se stal hlavním trenérem týmu. Dosud vždy neúspěšně. Podle deníku Bild však vedení klubu nyní vytasilo těžší kalibr – oslovilo s nabídkou přímo Německý fotbalový svaz (DFB), jaká je možnost Wagnera uvolnit z pozice asistenta reprezentačního trenéra Juliana Nagelsmanna (37). Zdroje německého listu dokonce mluví o tom, že má Wagner přijít už v zimě poté, co začne studovat potřebnou trenérskou licenci.

Důvodem enormního zájmu o mladého německého kouče je fakt, že současný italský trenér týmu Pellegrino Matarazzo, jehož smlouva po sezoně vyprší, je nespokojený s prací vedení klubu, konkrétně s množstvím letních příchodů, což dává veřejně najevo.

Přestože Hoffenheim v létě investoval do posil včetně českého stopera Robina Hranáče a útočníka Adama Hložka 60 milionů eur (1,5 miliardy korun), není Matarazzo s kádrem spokojen. Několikrát na tiskové konferenci prohlásil, že očekával mnohem více, a navíc zvučnější posily.

To definitivně přimělo vedení Hoffenheimu, za nějž hrají i čeští krajní obránci Pavel Kadeřábek a David Jurásek, k činu a začalo dělat vše pro to, aby se Wagner v zimě ujal vedení.

"Se Sandrem (Wagnerem) jsem vždy v kontaktu, nedávno jsme spolu seděli a mluvili o jeho budoucnosti. Jsem si vědom toho, že se o něj zajímá mnoho klubů a že vždy dojde k jedné nebo dvěma novým nabídkám na jeho získání," řekl Bildu sportovní ředitel DFB Rudi Völler, aniž by potvrdil zájem Hoffenheimu.

"Sandro se u nás cítí velmi dobře a ve své roli se mu daří. Jeho konstelace s Julianem (Nagelsmannem) v našem trenérském týmu je ideální, a proto není důvod, abychom něco měnili – minimálně do mistrovství světa 2026," dodal.

Hoffenheim a jeho umístění v tabulce. Livesport

Je však na Wagnerovi, jestli se rozhodne z reprezentačního trenérského týmu odejít a stát se poprvé hlavním trenérem, navíc v Bundeslize. Mohutné snahy o jeho získání však podkopávají nohy současnému kouči Matarazzovi.

Otázkou pak je, co se stane se čtveřicí českých hráčů. Pokud by Wagner v zimě opravdu přišel, výrazně by se otřásla především pozice nováčků Hranáče s Hložkem, o jejichž služby současný italský kouč stál. V Německu se dokonce mluví o tom, že by Wagner v případě příchodu vsadil na zcela nové stopery, což by stálo Hranáče místo v základní sestavě.

