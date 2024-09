Ladislav Krejčí nenastupuje, Martin Vitík je o kus mladší a z obrany na Euru má tak v současné nominaci vytížení především Robin Hranáč (24). "Jako šéf obrany se ale nevidím," kroutí hlavou stoper Hoffenheimu, kam před pár dny odešel z Plzně. "Doufám, že budu v Bundeslize hrát, zlepšovat se a pomůžu tím i českému fotbalu," věří rodák ze západu Čech.

Plzeň jste opustil v rozehraném předkole o Evropskou ligu. Jak těžké rozhodování to bylo?

"Nabídka byla postavena tak, že pokud bych neodešel hned, tak by to nedopadlo. Nebylo to lehké pro nikoho. Ani pro pana Šádka, ale nakonec jsme se domluvili a jsem rád, že to tak dopadlo."

Odešel jste jako nejdražší přestup z Plzně. To jen dokresluje váš osobní příběh a progres, jaký jste za poslední dva roky zaznamenal. Co na to říkáte?

"Pořád to nepobírám… Všechno jde tak rychle. Jsem rád, že se mohu posouvat a nikde nestagnuju. Je to všechno také vizitka mých trenérů a spoluhráčů, kteří se kolem mě motali. Měl jsem na to velké štěstí."

Další plán fotbalové reprezentace. Livesport

Jak se vám líbí v Hoffenheimu?

"Z týmu mám skvělé pocity. Jsem rád, že jsem se mohl posunout do Bundesligy. Rozdíl je znát. Je to pro mě posun v zázemí i kvalitě soupeřů. V Plzni je zázemí na vysoké úrovni, ale v Hoffenhemu je to ještě dál. Dřív se tam jezdily dívat i kluby z Bundesligy. Já stále objevuji, co všechno máme k dispozici a jsem z toho mile překvapený."

Překvapilo vás, že jste hned naskočil do utkání proti Frankfurtu?

"Abych řekl pravdu, nečekal jsem to, protože jsem s týmem stihl jen tři tréninky. To je celkem málo kvůli taktice a navnímání toho, co trenéři požadují. Ale zápas se nějak vyvíjel a musel jsem do hry. Nakonec jsem rád, že jsem si to odbyl hned, pak je to volnější, spadne z vás tlak, jaké to bude poprvé. Budu se rvát o to, abych hrál pravidelně a pomáhal tím i českému fotbalu, aby se zlepšoval."

Jak moc pomáhá, že jste v Hoffenheimu čtyři Češi?

"Je to velká výhoda, ale stihl jsem jen pár treninků, takže toho nebylo tolik. Kluci si dělají srandu, že tam bude za chvíli celá česká reprezentance. Ale je to příjemné. Pavel Kadeřábek nám hodně pomáhá."

A to ještě mohl do týmu přijít i Martin Vitík, nakonec však klub koupil jen vás. Špičkovali jste se kvůli tomu?

"Ne, ještě jsme se o tom nebavili… (Do řeči skočí Václav Černý a říká: "Bavili") Já o tom jen četl v médiích, ale jestli to byla pravda, to netuším. Těžko říct. Ale bylo by to hezký, kdyby tam byl další Čech, to už by bylo asi už dost."

Hráčovy statistiky. Livesport

Debut jste si odškrtl na stadionu Frankfurtu. Dýchla na vás hned bouřlivá atmosféra?

"Každý zápas je tu svátek. Ale máte pravdu, že na Frankfurtu je jedna z nejbouřlivějších atmosfér. Obecně jsem nadšený. Je znát, že kvalita hráčů tu bude rozdílná. V Česku se například napadá jeden na jednoho, v Německu vás při tom útočníci sežerou."

V sobotu vás znovu čeká Gruzie. Co změnit oproti setkání na Euru?

"Zápas v Německu nebyl z naší strany vůbec špatný. Velkou roli hrál výsledek. Kdybychom proměnili spoustu šancí, tak jsme vyhráli 4:1. Náš herní projev byl dobrý. V celém kontextu to ale nevypadá dobře, když pak jen remizujete. Nakonec tam měli jednu velkou šanci, kdy mohli i vyhrát, toho bychom se chtěli rozhodně vyvarovat."

Očekáváte, že Gruzie bude znovu sázet na brejky, nebo bude chtít doma víc držet balon?

"Připravujeme se na obě varianty. Jejich hlavní síla je v ofenzivě. Mají hráče na brejky, věří si, vyhovuje jim to. Je to asi jejich největší zbraň."