Pavlenkův náhradník odolával nájezdníkům Dortmundu přes hodinu, rozhodl až Brandt

Dortmund zvítězil v předehrávce osmého kola Bundesligy na domácím hřišti s Brémami 1:0 a posunul se minimálně do sobotního odpoledne do čela soutěže. Domácí měli v Signal Iduna Parku převahu, jenže je dlouho trápil hostující gólman Michael Zetterer, který v bráně Werderu poprvé v sezoně nahradil zraněného Jiřího Pavlenku. Rozhodující branku trefil až v 67. minutě Julian Brandt, jenž se ve věku 27 let a 171 dnů stal třetím nejmladším hráčem historie, který dosáhl na metu 300 odehraných bundesligových duelů.

Pavlenkův náhradník Zetterer musel poprvé do akce v šesté minutě, kdy vyrazil tvrdý pokus Donyella Malena na rohový kop. Zprvu dominantní BVB v další čtvrthodině vypadlo z role a mohlo být rádo, že se do ideální pozice po rohovém kopu dostal jen 171 centimetrů vysoký Leandro Bittencourt, jenž potvrdil, že je pro něj hlavičkování španělskou vesnicí. K ofenzivním akcím domácích dlouho příliš nepřispíval Marco Reus, ve 31. minutě se však po přihrávce Brandta dostal do největší příležitosti první půle.

Zkušený Němec ale z bezprostřední blízkosti vsadil na technický obstřel a vůbec netrefil bránu. V mnohem lepším rozpoložení vlétl Reus do druhé půle, když famózním křižným centrem našel Malena, ten ale střelou z první velkou šanci nevyužil. Vadnoucí ofenzivě Dortmundu se nakonec v 67. minutě dostalo pomoci od muže s páskou na levé paži. Kapitán Emre Can se na ose hřiště dostal k míči a naprosto luxusním pasem vyslal do přímého souboje s brankářem Brandta, který chytrým lobem otevřel skóre.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Favorit na těžce nabyté vedení překvapivě zareagoval tím, že přenechal hostům iniciativu. Werder toho v 82. minutě využil k premiérovému zakončení mezi tři tyče, Gregor Kobel však střelu Justina Njinmaha z úhlu zastavil pravou nohou. Hned z protiútoku pak mohl přidat pojistku Felix Nmecha, povedený individuální výkon ovšem gólem neokořenil, jelikož balon netrefil ideálně.