Byl dražší než Haaland a měl zářit... Jenže zlatý chlapec Dortmundu se trápí

Další zlaté dítě německého fotbalu. Tak se mluvilo o Karimu Adeyemim (21), který loni v létě opustil Salcburk a vydal se zpět do vlasti oblékat barvy Borussie Dortmund. Klub z Vestfálska za něj zaplatil 30 milionů eur, tedy ještě o chlup víc než předtím za Erlinga Haalanda (23). Za investované peníze ovšem kýžený efekt zatím nepřichází...

Před dvěma lety s německou jednadvacítkou ovládl Euro, debutoval v seniorské reprezentaci a byl vyhlášen nejlepším talentem v celé zemi. O rok později se Karim Adeyemi za 30 milionů eur přestěhoval zpátky do rodné vlasti a stal se hráčem Borussie Dortmund, která o něj vyhrála bitvu s Barcelonou a dalšími předními evropskými kluby.

Nástupce Erlinga Haalanda? Kdekdo to tak mohl brát. Podobností se našlo hned několik – Adeyemiho pro velký fotbal připravil Salcburk, i on pak šel do Dortmundu, má bleskově rychlé nohy a umí střílet kvanta gólů. Jenže pohádka obletovaného mladíka záhy skončila. V loňské sezoně čekal na vstřelenou branku až do 18. kola Budesligy. "Museli jsme s ním nějaké věci probrat a Karim na nich zapracoval," mlžil v únoru trenér Borussie Edin Terzič.

Adeyemi a jeho statistiky. Livesport

Na jaře se útočník rozjel. Celkem vstřelil šest branek a byla mu naměřena rekordní rychlost v historii Bundesligy 36,65 km/h. Ovšem přišlo léto a po něm "zlatý chlapec" opět mlčí. Během 356 odehraných minut se mezi střelce nezapsal ani jednou. Potkalo jej zranění, vypadl ze sestavy, paběrkuje. Na branku vystřelil v sedmi zápasech dvakrát ze čtyř pokusů. Valně na tom nejsou ani metriky očekávaných gólů a asistencí. Rozhodně neukazují na to, že by měl mít německý mladík jen smůlu.

Do ligy přitom přišel ve stejný moment jako český vrstevník Adam Hložek ze Sparty do Leverkusenu. Jaké je jejich dosavadní ligové srovnání? Český reprezentant během 1466 minut vstřelil šest gólů a připsal si tři asistence. Adeyemi odehrál 1678 minut a má stejný počet branek a o dvě asistence víc.

Opomenut Nagelsmannem

Záchranné laso mu nyní podal výběr do 21 let. Nový kouč německého A-týmu Julian Nagelsmann si vyhodnotil, že není ideální čas na to, aby Adeyemiho, který začínal s fotbalem v Bayernu Mnichov, bral na přípravu do zámoří.

I sám hráč si uvědomuje, že má na víc. "Vím, že teď nehraju dobře. Občas na člověka přijde období, kdy se mu zkrátka nedaří. To je nyní můj případ," přiznal si krizové období. "Ale je to jen určitý čas, vím, že se mi podaří se z toho dostat. Dělám pro to vše," nechal se slyšet.

Adeyemi neztrácí víru. Livesport

Na tréninku si přidává. Driluje souboje jeden na jednoho, piluje techniku a dře v posilovně. Pozvánku do mládežnické reprezentace přijal s pokorou. Ale ani v ní zatím střelecky nepookřál. Při těsné výhře v Bulharsku asistoval u branky klubového spoluhráče Youssoufy Moukoka. "Vedení BVB mě několikrát ujistilo, že ve mě stále věří. Ale ještě důležitější je, že já věřím sám v sebe a dostanu se z toho. Nikdo jiný to za mě neudělá," nepochybuje o sobě.

Naději mu dává případ spoluhráče Donyela Malena. I on přišel v létě 2021 s pověstí velkého talentu z PSV Eindhoven za 30 milionů eur a aklimatizace neprobíhala podle představ. Dnes patří nizozemský reprezentant mezi klíčové postavy Borussie.