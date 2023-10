Fotbalový víkend ONLINE: Mourinho ve formě a bez zábran, Jindřišek nejstarším hráčem ligy

Na fotbalovou mapu světa se po reprezentační pauze vrací ligové soutěže, což znamená, že nejlepší fotbal je zpět v plné parádě. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů i jejich trávníků, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 22. ŘÍJNA

21:17 – Od víkendu 5. až 6. listopadu 2022, kdy Unai Emery debutoval na lavičce Aston Villy, získal tým španělského stratéga 68 bodů. Lepší jsou v tomto ohledu jen tři celky: Manchester City (81), Arsenal (74) a Liverpool (71).

20:53 – Maurice Steijn odkoučoval na lavičce Ajaxu zatím pouhých šest utkání Eredivisie, vyhrál však jediné a hlasy dožadující se jeho odvolání neustále sílí. "Budu bojovat, abych změnil situaci v tomto klubu. Cítím podporu a myslím, že manažerem zůstanu," byl 49letý nizozemský manažer odhodlaný i po poslední porážce 3:4 s Utrechtem.

20:36 – Michal Ševčík vstřelil v nedělním utkání 12. kola české nejvyšší soutěže proti Českým Budějovicím svůj první ligový gól v dresu Sparty. Po utkání měl samozřejmě 21letý záložník ze svého počinu velkou radost. "Jsem moc rád, že se to takhle povedlo. Doufám, že že minut i gólů bude přibývat čím dál tím víc," přál si v rozhovoru pro klubový web.

20:24 – Jubilejní zápasy odehráli kromě Jakuba Peška o víkendu také další dva hráči. Už 100. utkání zaznamenal v dresu Slavie Jakub Hromada, olomoucký Radim Breite si pak připsal celkové 250. utkání v české nejvyšší soutěži.

20:11 – Pražská "S" odskočila ve 12. kole FORTUNA:LIGY díky prohře Plzně v Liberci a ztrátě Olomouce v Pardubicích svým pronásledovatelům. Tabulku nadále vede Sparta, jež porazila doma České Budějovice 4:0. Slavia si pro změnu na vlastní půdě poradila se Slováckem 2:0.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

19:54 – 42 let, osm měsíců a osm dní. Tolik je novému nejstaršímu hráči, který kdy zasáhl do zápasu české nejvyšší soutěže, Josefu Jindřiškovi. Záložník s více než 400 ligovými starty naskočil v neděli večer v 81. minutě jako střídající hráč do zápasu Bohemians s Jabloncem. Klokani v něm nakonec zvítězili 1:0. Předchozím nejstarším hráčem ligy byl ve věku 42 let, sedmi měsíců a pěti dní Pavel Zavadil. Jindřišek je zároveň nejstarším střelcem.

19:48 – "Nevěděl jsem, že je to můj 150. ligový start. Ani jsem si nevybavoval, kdy naposledy jsem dal gól. Před zápasem jsem na to myslel, někdo se mě ptal, ale fakt jsem nedokázal odpovědět. Měl jsem to v hlavě, představoval jsem si, jak bych to oslavil a jakou bych měl radost," prozradil na tiskové konferenci sparťan Jakub Pešek. Co dalšího 30letý záložník řekl, si můžete přečíst v článku.

19:32 – Německý reprezentační záložník Leon Goretzka si v sobotním bundesligovém zápase Bayernu v Mohuči zlomil ruku. Mistrovský klub v neděli oznámil, že osmadvacetiletý fotbalista už je po operaci. Délku předpokládané absence zástupci Bayernu neuvedli.

19:21 – Papu Gómez si minulý týden rýpnul do Josého Mourinha. "Mám na něj jen jednu vzpomínku, a to je výhra v Evropské lize se Sevillou proti němu," řekl mistr světa s Argentinou, který obdržel dvouletý distanc za dopink. Portugalský kouč nenechal narážku bez povšimnutí a na tiskové konferenci po výhře 1:0 nad Monzou se k ní vrátil.

"Mám kašel, ale nechci si brát žádné prášky ani sirup. Jinak bych mohl mít problémy při antidopingových testech," prohlásil na adresu 35letého hráče, který v letošní sezoně oblékal právě dres nedělního soupeře Římanů. Papu Gómez totiž pozitivní nález odůvodnil tvrzením, že zakázaná látka byla v sirupu na kašel.

19:10 – Douglas Luiz je prvním hráčem Aston Villy, který skóroval v šesti po sobě jdoucích zápasech ve Villa Parku v Premier League. Kromě úvodní branky zápasu proti West Hamu proměnil ještě v 52. minutě penaltu.

18:44 – José Mourinho obdržel v 11. minutě nastavení zápasu proti Monze červenou kartu. Tentokrát to bylo za to, že se posmíval kouči soupeře, který s jeho AS prohrál o jediný gól. Portugalec na adresu Raffaela Palladina řekl: "Hodně mluvíš a pak pláčeš." Kvůli trestu nebude k dispozici pro duel s Interem. V týdnu se navíc kvůli jiné červené kartě neukáže ani na lavičce při zápasu s pražskou Slavií.

18:21 – Mladá Boleslav už není jediným týmem, který tento víkend v evropských nejvyšších soutěžích zaznamenal osm branek za druhý poločas. Stejný kousek se povedl i Vikinguru z Faerských ostrovů. Ten si hladce 8:0 poradil se Streymurem.

18:16 – "Prvních 20 minut jsme viděli, že se nám nepovedly jednoduché přihrávky, dopustili jsme se technických chyb. Potom jsme se ale zvedli a zaslouženě vyhráli. Dali jsme pěkné góly a udrželi čisté konto," těšilo sparťanského kouče Briana Priskeho po výhře 4:0.

Svého nedělního soupeře chválil i trenér Českých Budějovic Tomáš Zápotočný: "Sparta nás přejela rozdílem několika tříd a zaslouženě vyhrála. Kdybychom chtěli pomýšlet na nějaký úspěch, museli bychom se vyvarovat laciných ztrát a hrubých chyb. V takových zápasech jednoznačně rozhodují detaily a kvalita. Sparta předvedla obrovskou kvalitu a ztrestala nás. Výsledek hovoří za vše a mohl být ještě krutější."

18:05 – "Vůbec se nechci vymlouvat na rozhodčí, to není můj styl práce. Zcela výjimečně se vyjádřím k jejich výkonu, podle mě to pro Mičeviče nebyla červená karta ani náhodou. Stejně tak jsme měli kopat v prvním poločase penaltu po faulu na Hronka. Vyloučení nás znovu stálo spoustu sil," řekl po prohře 0:1 s ostravským Baníkem trenér Teplic Zdenko Frťala.

17:46 – Zápas mezi Kolínem n. Rýnem a Borussií Mönchengladbach, v němž se do základní sestavy hostů vrátil poprvé od začátku září Tomáš Čvančara, poznamenaly chyby Manuho Koného. Při penaltovém prohřešku zkraje duelu si ještě velkokluby obletovaný záložník mohl stěžovat na smůlu, při ostrém skluzu ze 70. minuty, za nějž byl vyloučen, už však nikoliv. Domácí nakonec vyhráli 3:1.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:21 – Ordabasy Šymkent si v předposledním kole kazašské nejvyšší soutěže zajistil titul výhrou 3:1 nad Šachťorem Karaganda. Jedná se už o čtvrtý tým, který za poslední čtyři ročníky získal tamější mistrovský titul. Před ním se to povedlo Kairatu Almaty, Tobolu Kostanaj a FC Astana.

17:07 – Baník hrál v Teplicích celý druhý poločas v početní výhodě a v 76. minutě ji zásluhou Ladislava Almásiho využil. Díky vítězství 1:0 Ostrava vystoupala na páté místo se ztrátou pouhého bodu na třetí Plzeň.

17:05 – Pražská Sparta nezklamala ve 12. kole FORTUNA:LIGY natěšené fanoušky a porazila České Budějovice 4:0. Obrana hostů, v níž se objevil i syn jednoho z českobudějovických trenérů Matouš Nikl, poprvé inkasovala v 17. minutě, kdy se ze své druhé trefy v ročníku radoval Kaan Kairinen.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Finský záložník si ve zbytku utkání připsal ještě asistenci u zásahu Asgera Sörensena a výrazným způsobem přispěl k tomu, že se Letenští před čtvrtečním střetnutím s Rangers v rámci Evropské ligy vrátili do čela domácí soutěže. Celou reportáž ze zápasu si můžete přečíst na webu Livesport.cz.

17:01 – Cagliari remizovalo po dramatickém závěru utkání se Salernitanou 2:2. Všem trefám byl po střídání na hřišti přítomen i Jakub Jankto. Úvodní branka navíc padla v 79. minutě díky jeho přihrávce. Český záložník zaznamenal v Serii A bod do statistik produktivity poprvé od května 2021, kdy ještě v dresu Samdporie skóroval v utkání s AS Řím.

16:29 – Jakub Jankto se poprvé od 2. září objevil v sestavě Cagliari. V 64. minutě zápasu v Salernitaně za bezbrankového stavu vystřídal Gaetana Oristaniu. Jak se někdejšímu českému reprezentantovi ve zbytku utkání povede, můžete sledovat na Livesport.cz.

15:30 – Tomáš Čvančara nechyběl v základní sestavě Borussie Mönchengladbach pro nedělní utkání proti Kolínu nad Rýnem.

15:12 – Římské AS se na zápas se Slavií naladilo těsnou domácí výhrou nad Monzou. Jedinou branku utkání vstřelil Stephan El Shaarawy. José Mourinho obdržel v nastaveném čase červenou kartu. Celou zápasovou reportáž si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Livesport

14:50 – Trápení Ajaxu nemá konce. Nizozemský klub prohrál i s Utrechtem, když v 90. minutě dostal gól na 3:4, a klesl na předposlední příčku tabulky nizozemské Eredivisie. Zápas navíc nedochytal Jay Gorter. Brankář střídal patnáct minut před koncem poté, co inkasoval třetí branku, přesný důvod střídání zatím není znám. Vůbec poprvé v historii se amsterdamskému celku také stalo, že nevyhrál v osmi po sobě jdoucích zápasech.

14:32 – Navzdory obvinění z korupce se chce prezident Barcelony Joan Laporta ucházet o znovuzvolení do funkce. "Dokud budu moci a já budu moci, budu se o post ucházet a budu chtít pracovat se současnou správní radou, protože její členové se snaží, pracují a jsou projektu oddáni. Uvidíme, jak to dopadne," nechal se slyšet.

14:05 – Lionel Messi zakončil svou první sezonu v zámořské MLS porážkou Interu Miami 0:1 na hřišti Charlotte. Sedminásobný držitel Zlatého míče odehrál na umělém trávníku celý zápas, i když floridský tým už dříve ztratil šanci na účast v play off. Pro Messiho to byl druhý start za Miami po měsíční pauze zaviněné svalovým zraněním.

13:48 – Druhý tým tabulky německé Bundesligy Stuttgart přišel na několik týdnů o nejlepšího střelce soutěže Serhoua Guirassyho. Guinejský kanonýra má podle klubového prohlášení menší zranění zadního stehenního svalu na levé noze. Guirassy se zranil krátce poté, co otevřel skóre v sobotním utkání proti Unionu Berlín, které jeho tým vyhrál 3:0. Byl to Guirassyho 14. gól v osmém bundesligovém utkání v sezoně.

12:59 – Šlágr druhé německé bundesligy mezi Fortunou Düsseldorf a Kaiserslauternem (4:3) přitáhl do hlediště 52 tisíc lidí, kteří nemuseli za vstupenku zaplatit ani cent. Sobotní zápas byl prvním testem projektu "Fortuna pro všechny", v jehož rámci chce tradiční klub nabízet na vybrané domácí zápasy volný vstup a změnit tak přístup fanoušků ke klubu.

12:42 – Rangers v sobotu večer přivítali na Ibroxu Hibernian, který nakonec porazili 4:0. Prohru hostů sledovala i tisícovka jejich fanoušků. Někteří z nich pravděpodobně neunesli vysokou porážku a stadion glasgowského celku poškodili. Zaměřili se mimo jiné na připomínku tragédie z roku 1971, při níž zemřelo 66 diváků. Právě toto číslo poznačili na několik sedaček ve svém sektoru, a dokonce přiložili fotky schodiště třináct, kde se smutná událost odehrála. Oba kluby chování odsoudily a slíbily dopadení viníků.

12:13 – Bývalý představitel Tottenhamu, Monaka, skupiny Red Bull nebo Southamptonu Paul Mitchell je favoritem na post sportovního ředitele Manchesteru United. Jeho angažování už podle The Telegraph brání jen potvrzení zisku 25procentního podílu Sira Jima Ratcliffa v manchesterském klubu.

10:05 – Marc Cucurella se při remíze 2:2 s Arsenalem sice ukázal v dresu Chelsea v dobrém světle, jeho setrvání na Stamford Bridge je ovšem nejisté. Naznačil to trenér Mauricio Pochettino. "Je to přirozený proces. Někteří hráči jsou v pozici, v níž nemají jisté setrvání ani odchod," řekl. Pochvaloval si však přístup španělského obránce k tréninku i jeho formu v zápasech.

09:52 – Kouč Interu Miami Gerardo Martino se při prohře 0:1 na hřišti Charlotte musel obejít bez útočníka Josefa Martíneze. "Josef k zápasu neodcestoval, protože by pro něj bylo velmi obtížné pokračovat v našem klubu i v příští sezoně. Nejmoudřejším rozhodnutím bylo neriskovat zcela zbytečně zranění," naznačil kouč Martínezův konec. Díky tomu by se na soupisce Miami mohlo uvolnit místo právě pro Luise Suáreze.

09:40 – Kromě Liverpoolu se o dvacetiletého Jamala Musialu zajímá také Manchester City, alespoň to tvrdí anglický web Football Insider. Podle něj je talentovaný mladík v Bayernu nespokojen kvůli nízkému hernímu vytížení, což se promítá také do vyjednávání o nové smlouvě. Jeho aktuální kontrakt vyprší v roce 2026.

09:33 – "To nejtěžší má (Tonali) ještě před sebou. Ať už se stane cokoli," je si jistý trenér Newcastlu Eddie Howe. Odůvodnil to tím, že očekává, že se kauza se sázkami kolem Sandra Tonaliho potáhne ještě dlouho a udržet dostatečnou podporu hlavně ze strany veřejnosti bude obtížné.

09:02 – Atlético Madrid v sobotu přehrálo Celtu Vigo 3:0. O všechny trefy hostů se přitom postaral Antoine Griezmann, kterému chybí pouhých 8 gólů k tomu, aby se stal historicky nejlepším střelcem klubu. Kouč Diego Simeone po utkání řekl, že výsledek se nerodil snadno. "Musíme si dobře odpočinout, protože nás to stálo hodně sil, zejména Griezmanna, u kterého jsme si mysleli, že je vhodné ho nestřídat. Musíme se o něj postarat," dodal.

08:50 – Sebastian Szymański před sezonou vyměnil Dinamo Moskva za Fenerbahçe, tam by se však dlouho zdržet nemusel. Podle italských médií chce 24letého záložníka angažovat Neapol.

08:48 – Ačkoliv už jeden Ital francouzskou ligu i celou vyhrál (Carlo Ancelotti s PSG v sezoně 2012-13), vůbec poprvé se včera stalo, že by proti sobě na lavičce klubů Ligue 1 stáli Italové dva. Jednalo se o Francesca Farioliho v čele Nice a Gennara Gattusa ve službách Marseille.

08:20 – Pouze 10 hráčů asistovalo v Premier League u gólu v pěti po sobě jdoucích vystoupeních. Pokud by se to o víkendu, kdy Hammers hrají s Aston Villou, podařilo i Vladimíru Coufalovi, v historických tabulkách by byl po boku jmen jako Ryan Giggs nebo Thierry Henry.

08:12 – Santiago Giménez je fenoménem, kterých v Eredivisie příliš nepamatují. Sobotní trefa v osmém zápase v řadě – kousek, který Mexičan za Feyenoord předvedl už v minulé sezoně – ho vyšvihla do elitní společnosti Cora van der Gijpa (3x) a Johana Cruijffa (2x), kterým se taková série v minulosti rovněž povedla vícekrát za kariéru.

SOBOTA, 21. ŘÍJNA

23:28 – Manchester United hrál v Sheffieldu s posledním týmem tabulky ještě 13 minut před koncem 1:1, pak hosty spasil Portugalec Diogo Dalot střelou zdálky. Sváteční střelec se v dresu Rudých ďáblů trefil teprve podruhé a to je na Old Traffordu s krátkou přestávkou už pět let.

23:02 – Atlético zvítězilo v 10. kole La Ligy na trávníku Celty Vigo 3:0 a zapsalo pátou výhru v řadě. V tabulce díky tomu poskočilo už na druhou pozici s tříbodovou ztrátou na konkurenční Real, navíc má utkání k dobru.

Tabulka La Ligy. Livesport

22:50 – Jindřich Trpišovský se po výhře Slavie nad Slováckem vyjádřil i k bláznivému průběhu utkání Zlína s Mladou Boleslaví (5:9), v němž díky 14 brankám padl nový gólový rekord samostatné nejvyšší soutěže. "Je to něco neuvěřitelného, vůbec si nedovedu představit, jak se to mohlo sejít, nešťastné pro gólmany. Je to unikát pro hostující tým, dát devět gólů venku. Možná si to pustíme, abychom měli inspiraci a líp se trefovali," podotkl kouč sešívaných.

21:49 – Salcburk za sebou má 10 titulových jízd v řadě, v sobotu však zažil záblesk trudných časů –⁠ poprvé od roku 2014 prohrál doma dvakrát za sebou a po porážce 0:1 s Lincem zaostává v tabulce za vedoucím Sturmem Graz už o čtyři body.

Pořadí na čele rakouské Bundesligy. Livesport

21:47 – Union Berlín po porážce 0:3 se Stuttgartem nebodoval v šestém ligovém utkání v řadě, na pozici trenéra Urse Fischera to však nic nemění. "Urs Fischer má v klubu velké zásluhy. Jsme připraveni jít touto cestou společně," prohlásil sportovní ředitel Oliver Ruhnert.

21:46 – Slavia bere proti Slovácku všechny body, trenér Jindřich Trpišovský však přiznal trápení kvůli houževnatému soupeři: "Viděli jsme takové klasické utkání se Slováckem. Mají skvělou defenzivu, nedělají chyby, jsou kompaktní a je těžké je otevřít. V úvodu se nám tam nedařilo dostat ze hry, ani standardky nepomohly. Pak se nám to podařilo ve chvíli, kdy se lámal zápas. Postupný útok nám ale dělal problémy, hráli jsme v netradičním složení, bylo tam hodně nepřesností."

21:25 – Náhradu za Andrého Onanu Inter trefil skvěle. Švýcarský brankář Yann Sommer v prvních devíti ligových zápasech udržel šest čistých kont a navázal na počiny Cristiana Lupatelliho a Alissona Beckera.

21:19 – David Alaba vlastním gólem sebral Realu šanci na výhru v Seville. Jednatřicetiletý rakouský obránce si při remíze 1:1 dal prvního vlastence v kariéře.

21:03 – Zápas mezi Sheffieldem a Manchesterem United se hraje ve stínu ztráty sira Bobbyho Charltona. "Odešla obrovská osobnost fotbalové historie. Opravdový velikán," smekl před mistrem světa z roku 1966 trenér United Erik ten Hag.

20:25 – Leandro Trossard šest minut po svém vstupu na trávník srovnal skóre šlágru devátého kola Premier League mezi Chelsea a Arsenalem a po nepříznivém vývoji pomohl Kanonýrům alespoň k bodu. Belgický křídelník dal v dresu severolondýnského klubu třetí ligový gól a jako první hráč v klubové historii dal své úvodní tři branky jako střídající hráč.

20:20 – Inter Milán zvítězil v 9. kole Serie A na hřišti Turína 3:0 a pátou výhrou venku s nulou v řadě vyrovnal letitý klubový rekord. Dosud zaznamenal pět venkovních vítězství v řadě bez inkasovaného gólu jen jednou, konkrétně v roce 1966.

Statistiky zápasu Livesport

20:15 – Jak se po sobotních zápasech změnila situace v tabulce FORTUNA:LIGY? Slavia se posunula do čela před druhou Spartu a odskočila třetí Plzni, která ztratila zápas s Libercem. Možnost posunu před Viktorii nevyužili fotbalisté Olomouce, kteří v Pardubicích zachránili remízu 1:1 až v nastavení. Poslední po hrozivém debaklu 5:9 s Mladou Boleslaví zůstává Zlín.

Tabulka FORTUNA:LIGY Livesport

20:00 – Slavia v závěrečné desetiminutovce zlomila zápas se Slováckem a po výhře 2:0 se posunula do čela neúplné tabulky. Výhru vršovického celku 2:0 zařídili Matěj Jurásek a Václav Jurečka. Aktuálně druhá Sparta může na vítězství sešívaných odpovědět v nedělním zápase s Českými Budějovicemi.

Statistiky zápasu Livesport

19:40 – Cole Palmer v zápase proti Arsenalu proměnil pokutový kop a v 21 letech a 168 dnech se stal nejmladším hráčem Chelsea, který se z puntíku prosadil ve dvou po sobě jdoucích zápasech.

19:28 – Slask v Ekstraklase rozdrtil Legii 4:0 a vrátil se na první místo tabulky. Úvodním a tedy i vítězným gólem se na osmém vítězství z posledních devíti ligových zápasů podílel záložník Petr Schwarz, který si osobní statistiky v aktuálním ročníku vylepšil na 1+2. Na straně poražených odehrál 78 minut Tomáš Pekhart. Celek z Vratislavi má na prvním místě nejvyšší polské soutěže bodový náskok před Jagiellonií, která disponuje zápasem k dobru.

Tabulka polské ligy Livesport

19:15 – Harry Kane po přestupu do Bayernu nezpomaluje. Proti Mohuči dal anglický útočník devátý gól ve svém osmém bundesligovém zápase a zažívá jeden z nejlepších startů do nového angažmá v historii německého fotbalu. Méně zápasů na prvních devět bundesligových tref potřebovali pouze Erling Haaland (6), Gert Dörfel a Paco Alcacer (oba 7).

19:10 – Fotbalisté Manchesteru City zdolali Brighton 2:1 a na Etihad Stadium od začátku roku ještě neprohráli. Ve všech soutěžích od ledna vyhráli jednadvacet domácích zápasů za sebou stanovili rekord Premier League.

18:19 – Liverpool v městském derby porazil Everton (2:0) a manažer Jürgen Klopp mohl mít kromě posunu do čela tabulky radost i z toho, že vyhrál deváté Merseyside derby. Německý lodivod je neúspěšnějším manažerem v těchto duelech, dosud se o prvenství dělil s Rafaelem Benítezem.

17:53 – "Kdyby tady byl náš dorost, tak tolik gólů nedostane," postekl si po skončení rekordního zápasu trenér Ševců, kteří prohráli doma s Mladou Boleslaví 5:9, Pavel Vrba.

17:50 – Stuttgart zvítězil v osmém kole Bundesligy na hřišti Unionu Berlín 3:0. Vítězství hostům zařídil už v 16. minutě Serhou Guirassy, jenž ale chvíli nato musel kvůli svalovému zranění opustit hřiště. Domácí ale ani absenci nejlepšího střelce německé nejvyšší soutěže nedokázali zužitkovat v úspěšnou trefu a museli skousnout šestou ligovou porážku v řadě.

17:22 – Patrik Schick se ve Wolfsburgu na hřiště nedostal a na comeback si tak počká minimálně do čtvrtka, kdy Leverkusen v Evropské lize hostí Karabach.

17:16 – V 86 letech zemřel jeden z nejlepších fotbalistů historie Bobby Charlton, mistr světa s Anglií a držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy z roku 1966. Manchester United, v němž ofenzivní záložník strávil téměř celou kariéru, oznámil, že klubová legenda zemřela dnes obklopena rodinou.

17:06 – Plzeň potřetí v aktuální ligové sezoně prohrála, v Liberci padla 0:3. Severočeši začali aktivně a stejně jako proti Slavii se brzy ujali vedení, když Mariána Tvrdoně, jenž v brance viktoriánů nahradil zraněného Jindřicha Staňka, překonal Ľubomír Tupta. Tým z města pod Ještědem tentokrát zvládl i druhý poločas, v němž v tomto ročníku pravidelně zaostával, a dokonce vsítil další dva góly. Hosté manko nedokázali dohnat a z posledních 19 soutěžních duelů teprve podruhé prohráli. Více informací najdete v článku.

16:57 – Zápas Zlína s Mladou Boleslaví nakonec nabídl rekordní počet gólů v české nejvyšší soutěži. Při vítězství Středočechů 9:5 jich padlo 14, což je o čtyři víc, než bylo dosavadní maximum. To společně držela utkání Slavie s Uherským Hradištěm (9:1) z roku 1995 a Jablonce se Znojmem (5:5) z roku 2013.

Gólově rekordní utkání FORTUNA:LIGY. Livesport

16:35 – Nevídané gólové dostihy jsou k vidění ve Zlíně, který na začátku druhého poločasu vedl nad Mladou Boleslaví už 3:1, hosté však čtyřmi góly během 11 minut otočili na 5:3. Záhy snížil z penalty Vukadin Vukadinovič a čtvrt hodiny před koncem je tak stav z pohledu Ševců 4:5.

16:08 – Stuttgart zásluhou Serhoua Guirassyho vede na půdě Unionu Berlín, dohrává však bez guinejského útočníka. Aktuálně nejlepší střelec Bundesligy odstoupil po půlhodině hry se zraněným stehenním svalem, uvolněné místo zaujal Deniz Undav.

14:33 – Všichni tři čeští fotbalisté Bayeru Leverkusen jsou připraveni naskočit do utkání svého týmu ve Wolfsburgu z lavičky náhradníků. Na ni se poprvé od března vrátil vedle Adama Hložka a Matěje Kováře i Patrik Schick. Český forvard může nastoupit do soutěžního duelu po dlouhých 226 dnech.

14:22 – Na Gironu čeká v neděli Almería a jubilejní stý zápas ve funkci trenéra katalánského klubu si na konto připíše Míchel. Oslava pro něj může být o to zajímavější, že se jeho celek díky vítězství a zároveň v případě porážky Realu Madrid v Seville posune do čela tabulky La Ligy.

Pořadí v čele La Ligy. Livesport

13:39 – Na Gironu zítra čeká Almería a jubilejní stý zápas ve funkci trenéra katalánského klubu si na své konto připíše Míchel. Oslava může být o to pikantnější, že se jeho celek za určitých okolností bude moci posunout do čela tabulky španělské ligy.

12:21 – Mats Hummels včera zaznamenal 349. bundesligový start v dresu Dortmundu a v historickém pořadí německého klubu se dotáhl na druhé místo, o to se dělí s někdejším brankářem Romanem Weidenfellerem. Před nimi je jen pro nejbližší roky nedostižný Michael Zorc (463).

11:11 – Jesse Lingard od září trénuje s Al Ettifaqem a vedení saúdskoarabského klubu mu podle posledních zpráv nabídlo smlouvu. Třicetiletý ofenzivně laděný záložník je volným hráčem, po minulé sezoně se s ním rozloučil Nottingham.

10:34 – Armando Broja se rychle vrátil na marodku Chelsea. Albánský útočník po většinu tohoto roku laboroval s pravým kolenem, na nedávném srazu národního týmu si pro změnu poranil levé koleno.

10:19 – Nico Williams má v Bilbau smlouvu jen do konce sezony a Athletic s ním prodlouží kontrakt o dva roky, přesto budou pokračovat spekulace o možném odchodu španělského reprezentačního křídelníka. Důvodem bude výstupní klauzule, její výše bude podle tisku nastavena na pro jiné celky dostupných padesát milionů eur.

10:03 – Ozdobou tohoto kola italské ligy by měl být nedělní souboj AC Milán s Juventusem, který bude mít podle očekávání bouřlivou kulisu – duelu bude přihlížet plný stadion.

09:50 – Německá Bundesliga nabídne v sobotu souboj Wolfsburgu s Leverkusenem. Právě Bayer prožívá fantastický start do sezony. Tým Xabiho Alonsa má za sebou 10 zápasů bez porážky (9-1-0), což je nejdelší neporazitelnost od ročníku 1995/96, kdy Werkself neprohráli 14krát. Do Volkswagen Areny budou jistě upírat zrak i fanoušci české reprezentace. Právě tam by totiž mělo dojít k vyhlíženému comebacku postrádaného kanonýra národního týmu Patrika Schicka na trávník po zranění v oblasti třísel. Schick naposledy nastoupil v březnu, od té doby nic. Podle svých slov se cítí v pořádku, je na trenérovi, jaký prostor mu svěří. Na svou šanci bude čekat i Adam Hložek, jeho krajan Václav Černý kvůli viróze do zápasu nezasáhne.

"Je reálné, že by mohl hrát už v sobotu. Poslední dva týdny trénoval téměr naplno. Pro tým je skvělé, že je zpět, potřebujeme jeho góly, jeho kvalitu a je osobnost," těší španělského kouče. Nejlepší střelec posledního evropského šampionátu by se tak v sobotu mohl vrátit na trávník po dlouhých 226 dnech. Průběh utkání sledujte na Livesport.cz.

08:35 – Karim Benzema chystá podle listu Le Parisien žalobu na francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina, který v televizi uvedl, že je loňský vítěz Zlatého míče napojen na Muslimské bratrstvo. Politikův výrok přišel poté, co Benzema na sociální síti sdílel propalestinský příspěvek k současnému konfliktu mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás. "Modlíme se za lidi v Gaze, kteří se opět stali obětí nespravedlivých bombových útoků, jež nešetří ženy ani děti," napsal Benzema v neděli na sociální síti X.

07:32 – Trenér Manchesteru City Pep Guardiola reagoval na otázku, zda by si svého nejbližšího protivníka – kouč Brightonu Roberta De Zerbiho – dokázal představit jako svého nástupce. "Chcete mě vyhodit? Už?" odvětil Španěl a dodal: "Do toho mi vůbec nic není. Pokud se mě předseda zeptá na můj názor, tak ho řeknu. Ale není to moje věc." Taktický génius však vzápětí vyjádřil italskému kolegovi velký respekt za odvedenou práci. A ani De Zerbi nezůstal pozadu: "Pep je nejlepší trenér na světě a je vzorem nejen pro mě, ale pro všechny trenéry na světě."

07:28 – "Čeká nás podobný zápas jako vždy se Slováckem. S trenérem Svědíkem se potkáváme dlouho, tým se moc nezměnil, hrají podobně. Je to perfektně organizovaný, vyvážený a komplexní tým, zkušení hráči, kteří nedělají moc chyb. Proti Slovácku to vždy bývá zajímavý zápas s dobrou úrovní, myslím, že to bude podobné i teď," těší se na sobotní duel mezi Slavií a Slováckem trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

07:14 – Trenér Enzo Maresca vyhrál s Leicesterem 10 z prvních 11 ligových zápasů. Italský kouč, jenž je dalším z učňů Pepa Guardioly, tak dosáhl na metu 10 ligových výher v nejvyšších čtyřech patrech anglického fotbalu vůbec nejrychleji od roku 2000, kdy Jean Tigana zvládl úspěšně jako trenér Fulhamu všech prvních 10 zápasů.

PÁTEK, 20. ŘÍJNA

23:46 – Anglický záložník Alex Oxlade-Chamberlain se v létě přesunul z Liverpoolu do Beşiktaşe, pro The Athletic ovšem prozradil, že na stole měl i dvě nabídky ze Saúdské Arábie. Tureckému klubu dal prý přednost kvůli jeho velikosti a relativní blízkosti rodině. "Během přestupového období se ale představa měnila, protože tam (do Saúdské Arábie) šlo více kluků a začalo to být atraktivnější tím, jak to zlepší ligu. Takže určitě jsem si neříkal, že bych tam nikdy nešel," nevyloučil budoucí angažmá.

23:39 – Dominik Janošek před sezonou zamířil z Pardubic do NAC Breda a ve druholigovém nizozemské celku dokázal za 11 zápasů už pětkrát skórovat a navíc přidat tři asistence. Naposledy si v pátek večer připsal v utkání s Telstarem bilanci 1+1, navíc je nejproduktivnějším hráčem týmu.

22:35 – O výhře Dortmundu nad Brémami 1:0 rozhodl v 67. minutě Julian Brandt, jenž se ve věku 27 let a 171 dnů stal třetím nejmladším hráčem historie, který dosáhl na metu 300 odehraných bundesligových duelů.

21:54 – V minulé sezoně si celek Shukura Kobuleti vybojoval postup do nejvyšší gruzínské soutěže, jeho stadion ovšem nevyhovoval regulím, a tak aktuálně podstupuje potřebnou rekonstrukci. Tým se ale neusadil v žádném azylu, místo toho dějiště domácích klání střídá. Zahrál si je dokonce už na čtyřech stadionech, nejbližší z nich je od města Kobuleti vzdálen 32 kilometrů, ten nejzazší dokonce 368. Shukura má na kontě jen osm bodů a je beznadějně poslední.

21:38 – Tři nové tváře přivítal ve své akademii na straně personálu Manchester United. Z Cardiffu dorazil nový hlavní skaut předakademického týmu, z Ipswiche pak Callum Tongue, jenž se stal vedoucím místního náboru United. Posledním novým členem týmu je Finn O'Leary, který přišel z Readingu a bude plnit roli asistenta Tongua. Cílem Rudých ďáblů je přiblížit se úrovni akademie Manchesteru City.

21:37 – Brazilský kreativní talent André Trindade, který nastupuje za Fluminense, by se v budoucnu mohl stěhovat na vyhlášenou evropskou adresu. V hledáčku ho totiž má Arsenal, jenž by dvojnásobného reprezentanta rád přivítal ve svých řadách. O totéž se už v létě pokusil Liverpool, nabídka 25 milionů liber (707 milionů korun) ale nebyla dostačující.

20:55 – Český brankář Václav Hladký si na další vystoupení v anglické druhé lize bude muset počkat, páteční souboj jeho Ipswiche na hřišti Rotherhamu totiž musel být odložen. Na vině je silná bouře Babet a rozvodněná řeka Don.

20:31 – Jiří Pavlenka vinou poranění třísel chybí v brance Brém, které v předehrávce osmého kola Bundesligy podstupují těžkou zkoušku v Dortmundu. V soutěžním zápase scházel český gólman Werderu naposledy letos v březnu.

20:30 – Jubileum má před sebou Real Madrid, který v sobotu v Seville odehraje 1000. ligový zápas. Bílý balet k prvnímu duelu v lize nastoupil 10. února 1929.

20:03 – Karim Benzema chystá podle listu Le Parisien žalobu na francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina, který v televizi uvedl, že je loňský vítěz Zlatého míče napojen na Muslimské bratrstvo. Politikův výrok přišel poté, co Benzema na sociální síti sdílel propalestinský příspěvek k současnému konfliktu mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás.

19:26 – Juventusu byl na pátečním tréninku k dispozici i Federico Chiesa, jenž se zbavil svalových problémů. Zatím není jasné, zda bude italský křídelník připraven na nedělní šlágr na hřišti AC Milán.

19:25 – Bývalý německý útočník Fredi Bobic prožil úspěšné časy jako hráč i sportovní ředitel Stuttgartu, kam by se podle německých médií nyní mohl vrátit. VfB podle informací Sky jednapadesátiletého funkcionáře kontaktovalo právě s ohledem na uvolněnou pozici sportovního ředitele.

18:17 – Maroko plánuje pro mistrovství světa 2030 postavit velký stadion za půl miliardy dolarů (11,7 miliardy korun), vyrůst má do roku 2028 v Bin Slímánu nedaleko Casablanky. Rekonstrukce čeká šest stávajících stadionů v Agadiru, Casablance, Fésu, Marrákeši, Rabatu a Tangeru, které budou v roce 2025 hostit africký šampionát a pak mají být využity i pro MS. Maroko získalo začátkem měsíce právo uspořádat světový šampionát v roce 2030 společně se Španělskem a Portugalskem. Úvodní tři zápasy turnaje se odehrají v Uruguayi, Argentině a Paraguayi.

17:54 – Anglie čelí silným dešťům a bouřkám a nevlídné počasí by se mohlo podepsat i na víkendovém programu Premier League. Ve hře je odložení sobotního duelu Nottingham –⁠ Luton, ve městě hrozí záplavy a trávník na stadionu není v současné chvíli způsobilý.

17:49 – Ajax se musí do odvolání obejít bez Klaase-Jana Huntelaara. Bývalý nizozemský útočník a momentálně technický ředitel klubu se potýká se syndromem vyhoření.

17:45 – Řecký klub AEK Atény dostal od disciplinární komise UEFA pokutu 81 625 eur (dva miliony korun) za chování fanoušků během domácího zápasu Evropské ligy proti Ajaxu. Řečtí příznivci házeli na hřiště předměty, zapalovali světlice a snažili se oslňovat soupeřovy hráče laserem. Za nepokoje fanoušků na stadionu Manchesteru United musí uhradit 51 500 eur (1,27 milionu korun) Galatasaray, Bayern dostal za chování diváků v zápase s Kodaní pokutu 40 tisíc eur (985 tisíc korun).

16:29 – Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti prozatím nevyužije služeb Ardy Gülera. Mladý záložník si po svém příchodu v létě poranil koleno a následně laboroval se svalovým problémem. Nedávno se sice zapojil do tréninku, podle kouče ale stále nemá odpovídající fyzickou kondici.

16:05 – Ruben Loftus-Cheek si na návrat na trávníky počká. Záložník AC Milán si koncem září poranil stehenní sval a stále trénuje jen individuálně, v neděli tak bude chybět v sestavě Rossoneri v utkání proti Juventusu.

15:53 – Andrew Robertson si během reprezentačního srazu vykloubil rameno a nemine ho operace. Skotského obránce Liverpoolu čeká dlouhá pauza, mimo hru by měl být zhruba 10 týdnů.

14:57 – Argentinský ofenzivní záložník Alejandro Papu Gómez koncem září posílil Monzu, odehrál za ni dva zápasy a zdá se, že by se mohlo jednat o jeho jediné starty za italský klub. Mistr světa z roku 2022 hrával poslední tři sezony za Sevillu a podle zpráv španělského webu Relevo neprošel loni v listopadu dopingovým testem, za což ho čeká dvouletý distanc.

14:51 – Bayern Mnichov nebude trestat marockého obránce Noussaira Mazraouiho za to, že na sociálních sítích v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a hnutím Hamás sdílel příspěvky na podporu Palestiny. Vedení klubu to oznámilo poté, co s ním tento týden vedlo "detailní a vysvětlující rozhovor". "Ujistil nás, že jako člověk milující mír absolutně odmítá válku a teror a neměl v úmyslu svými příspěvky vyvolat podráždění," uvedl výkonný šéf Bayernu Jan-Christian Dreesen. "Odmítám veškerý terorismus a teroristické organizace," citoval klub hráče, jenž nebude hrát v sobotu v Mohuči kvůli zranění.

13:54 – Ilkay Gündogan chyběl na dnešním tréninku Barcelony. Německý záložník za sebou má reprezentační sraz a tisk spekuluje o jeho účasti v duelu proti Athleticu, podle některých zpráv začne nejlépe na lavičce náhradníků.

13:20 – Noussair Mazraoui v pátek znovu trénoval se spoluhráči z Bayernu Mnichov a neměl by chybět v nominaci na utkání s Mainzem. Marocký obránce měl včera volno, vedení ho dočasně vyřadilo na základě jeho příspěvků na sociálních sítích, v nichž vyjadřoval podporu Palestině.

13:07 – Manuel Neuer po prosincové zlomenině nohy v sobotním bundesligovém zápase za Bayern Mnichov ještě chytat nebude. Sedmatřicetiletý kapitán týmu i německého národního mužstva už doufal v návrat po reprezentační pauze, ale podle kouče Thomase Tuchela v Mohuči nastoupí opět Sven Ulreich.

"Už s námi trénuje a trénuje extrémně dobře, má sebevědomí, ale potřebujeme ještě pár společných tréninků. Prospěl by mu třeba přípravný zápas, ale to není možné, protože hrajeme každé tři dny," řekl Tuchel. Nepočítá ani s tím, že by Neuer naskočil v úterý do Ligy mistrů proti Galatasarayi Istanbul. Koncem příštího týdne už by se ale vrátit mohl.

12:28 – Kaoru Mitoma ukončil spekulace o možném odchodu z Brightonu, japonský křídelník s anglickým klubem podepsal nový čtyřletý kontrakt.

12:12 – Al Hilal přišel o jednu ze svých největších hvězd, útočník Neymar si vážně poranil koleno a v nejbližších dnech se podrobí operaci. Neymar se zranil během pobytu s brazilskou reprezentací a FIFA tak bude muset saúdskoarabský celek odškodnit, vše může vyjít až na sedm a půl milionu eur.

12:00 – Jestli se někdo netěší na víkendový šlágr italské Serie A, je to útočník Juventusu Dušan Vlahovič. Srbský forvard, který stihl za šest zápasů probíhající sezony vstřelit čtyři branky, totiž nemá zrovna v oblibě San Siro. Právě na milánském stánku, kde se o víkendu odehraje Il derby dei Campioni, už 370 minut neskóroval. Na žádném jiném prvoligovém italském trávníku střelec Staré dámy tak mizernou bilanci nemá.

10:55 – Útočník Stephan El Shaarawy je dalším hráčem, který je podezřelý ze sázení na fotbalové zápasy. Vedle útočníka AS Řím má stejné potíže i jeho spoluhráč Nicola Zalewski, klub z hlavního města oběma vyjádřil podporu a proti nařčením je bude bránit.

09:12 – Anglie zareaguje na rostoucí počet zápasů a od příští sezony upraví pravidla pohárových soutěží. Semifinále Ligového poháru by se mělo nově hrát jen na jeden zápas, stejně tak budou zrušeny opakované duely ve třetím a čtvrtém kole FA Cupu.