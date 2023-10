Skončí předčasně Alonsova mise? Má dovoleno odejít do svého bývalého klubu

Xabi Alonso (41) je bezesporu jednou z největších trenérských komet současného fotbalu. S Leverkusenem, kde působí něco málo přes rok, baví fanoušky –⁠ Bayer dává mraky gólů a je na prvním místě bundesligové tabulky. Mise španělského kouče by však mohla brzo skončit. Už po něm totiž pokukují ty největší kluby světa, Alonso má navíc svolení odejít.

Velmi nahlas se hovoří o zájmu Realu Madrid. Dávalo by to smysl, jeho současný manažer Carlo Ancelotti má po sezoně skončit, Alonso navíc v klubu působil a je to Španěl. Ideální kombinace.

On sám ale zůstává nohama na zemi. "Je příliš brzy na to, abychom o tom mluvili. Je teprve začátek ročníku, takže se není o čem bavit. Já i hráči víme, jak fotbal funguje," prohlásil na toto téma pro Mundo Deportivo.

Pokud by však chtěl kariérně postoupit, nemusí se bát, že by ho vedení omezovalo. Naopak. I přesto, že má v Leverkusenu podepsáno do roku 2026, je klub připraven na jeho odchod. Hned v létě má mít totiž Alonso podle Sport Bild dovoleno odejít. Konkrétně pokud na dveře zaklepe jeden z trojice gigantů Real Madrid, Liverpool, Bayern Mnichov, tedy celky, za něž hrával.

Ať už by zamířil na jakoukoliv z těchto adres, šlo by o pozoruhodný posun. Poté, co vystudoval trenérský kurz po boku Raúla či Xaviho, se šel učit do Realu Madrid, přesněji k tamnímu výběru do 14 let. V roce 2019 nastoupil k rezervě Realu Sociedad a o tři roky později už do Leverkusenu.

Zatímco minulá sezona byla spíše o zvykání si, v té současné má Alonso kádr dle svých představ. A klíčovou roli v něm hraje Victor Boniface. Nigerijský střelec je od letního příchodu ve famózní formě a nevypadá to, že by měl zastavovat.

A to i díky Alonsovi. Ten ukazuje, že má čich na hráče a výborně mu jde i následná práce s nimi. "Je to nejen skvělý trenér, ale také úžasný člověk," nemůže si Boniface vynachválit svého trenéra. „Práci s ním si neskutečně užívám.“

Forma Bayeru musí soupeřům nahánět strach. Livesport

Určitě si ji užívá i sám trenér. Jak by také ne, výsledky hovoří samy za sebe. Týmové i osobní. Leverkusen je v německé lize první, ze sedmi zápasů ztratil pouze dva body, a to ještě na hřišti silného Bayernu. K tomu klidný postup v domácím poháru a stoprocentní bilance v Evropské lize.

Boniface nastřílel v lize v sedmi zápasech stejný počet branek, gól dal v Evropě i v poháru. Tedy 10 zápasů, devět gólů a k tomu tři asistence. Už teď je jasné, že jeho letní přestup z Belgie za zhruba 20 milionů eur byl výjimečnou investicí.

Na ní se s trochou nadsázky podílel i nigerijský novinář Oma Akatugba. Když se v minulém ročníku střetnul Alonsův Leverkusen právě s Unionem Saint-Gilloise, kde Boniface působil, zeptal se žurnalista Alonsa, jestli si myslí, že by se Boniface do Bundesligy hodil.

Když se teď oba potkali na tiskové konferenci po utkání proti Kolínu n. R., Alonso si vzpomněl. "Na vás si pamatuji, na Victora jste mi tehdy dal dobrý tip," zmínil s úsměvem Alonso.