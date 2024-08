VAR nám nepřál. Jako by někdo nechtěl, abychom bodovali, zlobí se v Mönchengladbachu po prohře

Bundesliga zahájila novou sezonu pořádným dramatem. Mistrovský Leverkusen urval výhru až v nastavení na půdě Mönchengladbachu po penaltové situaci, kterou posvětil systém VAR. Domácí Borussia se zlobí a cítí frustraci. Do utkání se totiž vrátila ze stavu 0:2 a sahala po bodu. V jedenácté přidané minutě Florianu Wirtzovi (21) gólman vyrazil penaltu, ale dorážka už skončila v síti a Bayer mohl slavit tříbodový zisk po vítězství 3:2.

Mönchengladbach zažil v úvodu sezony tak trochu horskou dráhu plnou emocí. Nejprve domácí tým nabral dvoubrankovou ztrátu, aby se krátce před přestávkou trefil Tim Kleindienst. Jenže jeho gól neplatil, protože se útočník dříve dopustil faulu.

Po přestávce se ale Borussia vzepřela osudu a nakonec srovnala skóre. "Všichni si mysleli, že se za stavu 0:2 zhroutíme, ale tým byl odolný a pracoval na vyrovnání," hodnotil dění na trávníku Roland Virkus, sportovní ředitel Gladbachu.

Po závěrečném hvizdu bylo znát, jak moc ho vítězný gól v jedenácté minutě nastavení ranil. Sudí nařídil penaltu po sporném souboji Ko Itakury s hostujícím Amine Adlim. Nejprve totiž sudí nechal pokračovat ve hře, situaci v pokutovém území následně rozhodčí Robert Schröder po zásahu VAR přehodnotil. "Na hřišti jsem měl dojem, že hráč Gladbachu zahrál míč jako první. Proto se pokračovalo ve hře. Po kontrole VAR ale vyšlo najevo, že Adli měl míč jako první," řekl hlavní arbitr Schröder pro SAT 1.

Funkcionář Mönchengladbachu přiznal, že šlo o hodně nepříjemnou situaci. "O VAR se dá hodně diskutovat. Všechno, co zkoumal, bylo proti nám. Ani jedna situace nebyla vyhodnocena v náš prospěch," kroutil hlavou.

Přitom v zásadě netvrdil, že sudí v závěru zápasu chyboval, když nařídil penaltu. Sudí Schröder zase projevil pochopení, že jsou domácí zklamaní. "Dokážu pochopit, že takové rozhodnutí vede k diskusím. Bránící hráč ale neodehrál míč a trefil soupeře, což je faul," stál si za svým verdiktem.

Jenže našly se i záběry, kdy to s penaltou nevypadalo tak jednoznačně, jak tvrdí sudí. A útočník Kleindienst to dal najevo. "Je to pěkně na ho..o," ulevil si od plic útočník. "Samozřejmě vám to leze na nervy, když všechno kontroluje VAR. Vyvolalo to v nás pocit, že prostě někdo nechce, abychom bodovali," dodal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Hráli jsme proti německým mistrům. Skutečnost, že jsme schopni vyrovnat ze skóre 0:2 i přes to, že nám nepřál VAR, to je něco velmi pozitivního," uvedl Kleindienst. Nicméně frustrace po porážce nakonec vše převýšila.

