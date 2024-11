Zamíří do Dortmundu další Bellingham? Borussia sleduje Jobeho, stát by měl přes půl miliardy

Jeden z Bellinghamů už v Borussii byl a v budoucnu by se do Dortmundu mohl přestěhovat další. Jak uvádí německý novinář novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany, BVB monitoruje dění kolem Jobea Bellinghama (19), který nyní obléká dres Sunderlandu.

Když se v létě roku 2023 stěhoval Bellingham starší z Bundesligy do Realu Madrid, španělská strana poslala té německé za přestup přes 110 milionů eur. Není divu, Angličan už tehdy měl na fotbalové mapě Evropy své místo, což ostatně potvrdil i v Bílém baletu. Během první sezony se stal klíčovou postavou královského klubu, s nímž získal titul v LaLize a ovládl rovněž Ligu mistrů.

Takovými úspěchy se zatím Jobe, který má na Ostrovech platnou smlouvu až do roku 2028, pyšnit nemůže. Zatímco Judeova cenovka vylétla až ke 180 milionům eur, mladší z bratrů, jenž reprezentuje Albion v kategorii U21, je podle serveru Transfermarkt až patnáctinásobně levnější. Nejen to by však mohlo brzy změnit.

Také Jobe by totiž mohl poprvé v kariéře změnit dres a zamířit do jedné z pěti evropských lig. Pokud Sunderland neudrží postavení na čele Championship, které by mu vyneslo postup mezi anglickou elitu, je tady možnost přesunu do Dortmundu. Borussia podle zpráv renomovaného novináře Plattenberga kolem talentovaného ofenzivního univerzála krouží a je připravena podat nabídku. Ta by se měla pohybovat kolem 25 milionů eur.

Tabulka Championship