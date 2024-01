Limberský v Domažlicích dohrál, plzeňskou ikonu čeká v rámci ČFL nová výzva

Na konci roku sliboval bývalý hráč Viktorie Plzeň David Limberský (40) fanouškům velké překvapení, když prohlásil, že před ním stojí nová výzva, která je v řešení. Nyní už je jasno. Někdejší ikona západočeského klubu končí v roli hráče a nově bude v třetiligové Jiskře Domažlice působit v roli sportovního ředitele.

Limberský neskrýval, že by si moc rád ještě zahrál, jenže dlouhodobé zranění a komplikovaná léčba jej už na hřiště nepustí. I proto přijal s radostí posun do nové role funkcionáře. "Děkuji moc za tu příležitost. Těším se na novou výzvu. Věřil jsem tomu, že se ještě dostanu na trávník, ale moje koleno už to nedovolí. Bude to pro mě nová výzva a těším se na ni,“ svěřil se během pátku na klubových stránkách Jiskry.

Rozhodnutí posunout Limbu do pozice sportovního ředitele následně okomentoval i šéf domažlického klubu Jaroslav Ticháček. "David je kluk, který má rád výzvy. Znám ho delší dobu, nejen jako hráče v Domažlicích. Má hrozně rád fotbal, miluje ho. Přejít z kabiny na manažerský post zvládne. Věřím tomu, že bude přínosem pro Jiskru Domažlice. Vítám tě v pozici sportovního ředitele,“ uvedl Ticháček.

Trenér Pavel Horváth se pak nechal slyšet, že i s Davidem Limberským v nové roli má jako jasný cíl, aby jeho svěřenci bavili fanoušky atraktivním fotbalem a vyhrávali. Chtěl by, aby Jiskra vyhrála svou skupinu ČFL a stejně jako v minulé sezoně hrála baráž o druhou nejvyšší soutěž.

"Ta výzva před námi leží i v této sezoně. Přišel jsem k rozdělané práci. To, co jsme předváděli na hřišti, konkrétně v posledních třech zápasech, hráče nakoplo a snad i nakopne do jarní části soutěže. Co se týče vstřelených i obdržených gólů, tak jsme na tom velice dobře. Chceme dávat góly a hrát atraktivní fotbal. Být nepříjemní k soupeři. Koukám na to optimisticky," zmínil Horváth.

Tabulka ČFL