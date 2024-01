Vlkanova odchází z Plzně, do konce sezony bude hostovat v polském Ruchu Chorzów

Vlkanova zkusí štěstí za hranicemi. Z Plzně bude do konce sezony hostovat v polském Ruchu

Vlkanova zkusí štěstí za hranicemi. Z Plzně bude do konce sezony hostovat v polském Ruchu

Záložník Adam Vlkanova (29) opouští po necelém roce a půl Plzeň. Do konce sezony bude hostovat v polském Ruchu Chorzów, aktuálně předposledním celku Ekstraklasy. Součástí dohody je i opce na případný přestup.

Ruch čeká na jaře boj o udržení. V tabulce je na 17. příčce se ztrátou šesti bodů na 15. místo, které znamená záchranu. V týmu od loňského ledna působí i jiný český středopolař Jan Sedlák, někdejší hráč Olomouce či Brna.

"Měl jsem řadu nabídek, ale tady jsem cítil rodinnou atmosféru. Mluvil jsem s trenérem, který mi představil velice zajímavou vizi toho, jak by chtěl hrát. Ta filozofie se mi líbila. To byl jeden z důvodů, proč jsem přišel," uvedl Vlkanova na webu svého nového klubu.

"Psal jsem i Jankovi Sedlákovi, se kterým jsme proti sobě hráli, viděl jsem několik zápasů Ruchu. Tabulku samozřejmě znám, ale věřím, že v Ekstraklase můžeme zůstat. Je to velká výzva. Když se to povede, bude to velké," řekl trojnásobný český reprezentant.

Do Plzně přišel předloni v létě z Hradce Králové a s Viktorií si zahrál i Ligu mistrů. Loni na podzim ale vypadl ze základní sestavy, zasáhl jen do osmi ligových kol. V Evropské konferenční lize dal gól v závěrečném utkání ve skupině proti Astaně při vítězství 3:0.

"Jeho herní vytížení nebylo na podzim takové, jaké by si on sám představoval. Proto jsme se domluvili, že nyní odejde na hostování. Adamovi samozřejmě přejeme, aby se mu na jeho prvním zahraničním angažmá dařilo a stal se důležitou postavou týmu," řekl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.