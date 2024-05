Highlighty víkendu: Rozlučka s legendou, klička k vlastnímu gólu i nádhera z půlky

Největší světové ligy už znají své šampiony a buď mají před sebou poslední kolo, nebo už mají úplně hotovo. Proto ještě naposledy v této sezoně přinášíme tradiční rubriku Highlighty víkendu. Najdeme jeden z vlastních gólů sezony, dojde na kuriózní oslavu, hned dvě čtyřgólová představení a hlavně dojemné loučení legendy.

Gól víkendu

Před posledním víkendem aktuální sezony platilo, že středopolař Chelsea Moises Caicedo dal ligový gól naposledy v září 2022 ještě za Brighton. Jistě, od defenzivního záložníka se požadují trošku jiné věci, ale i kvůli cenovce 116 milionů eur se čekalo, kdy 22letý Ekvádorec předvede nějaký opravdu speciální moment. Caicedo si ho nachystal právě na poslední kolo, když skóre proti Bournemouthu otevřel nádhernou střelou z půlící čáry.

Smolař víkendu

Brankář Kazuki Fujita zažil prazvláštní zápas. Jeho tým Chiba sice ve druhé japonské lize smetl Ehime 7:1, právě ten jediný inkasovaný gól ho ale bude nejspíš budit ze sna ještě dlouho. Při rozehrávce se snažil udělat kličku dotírajícímu útočníkovi, ale zamotal se do ní tak, že si míč zavezl do vlastní branky. Jeden z nejkurióznějších vlastních gólů téhle sezony...

Ze sociálních sítí

Taky rádi máváte šálou, když váš tým dá důležitý gól? V Southamptonu to povýšili na novou úroveň. Při zápase play-off Championship s West Bromwichem jeden z nadšených fandů Saints slavil s protézou nohy, kterou mával nad hlavou. Podle toho, jak na záběrech držel balanc, možná ani nebyla jeho...

Statistika víkendu

Víkend nabídl hned dvě čtyřgólová představení. Každé z nich s trochu jiným příběhem... V české lize Jan Kuchta nasázel čtyři kusy Mladé Boleslavi a dal stylové razítko na to, že Sparta vyhrála už 38. titul. To norský střelec Alexander Sorloth jedny oslavy titulu málem pokazil - jeho Villarreal v zápase s jistým španělským šampionem Realem Madrid prohrával 1:4 o poločase, nakonec bral remízu 4:4. O všechny branky "Žluté ponorky" se postaral právě vytáhlý Nor.

Příběh víkendu

Nejsladší tečku za sezonou udělalo St. Pauli. Klub z Hamburku měl už před posledním kolem jasno o tom, že po 13 letech čekání postoupí do nejvyšší soutěže a bude nejhůř druhý. V neděli tuhle situaci ještě vylepšil když po výhře nad Wehenem oslavil mistrovský titul - jeden bod nad nejbližším pronásledovatelem, druhým postupujícím Kielem. A hlavně 11 bodů nad nenáviděným městským rivalem, kterého v tabulce přeskočil poprvé v historii. Zatímco skromnější z hamburských klubů tedy slaví postup a titul, slavnější Hamburger SV skončil na čtvrtém místě a čeká ho další rok ve druhé lize. Postup o patro výš mu uniká už šestým rokem...

Fotka víkendu

Výhra 4:0 nad Darmstadtem byla pro Borussii Dortmund nejen rozlučkou s bundesligovou sezonou, ale hlavně s jednou z největších legend novodobé historie klubu. Marco Reus dal klubu svého srdce sbohem stylově, k rozborce sestupivšího soupeře přispěl gólem a asistencí. A činili se i jedineční fanoušci BVB, kteří Reusovi nachystali nádhernou choreografii. Ocenění pro Fotku víkendu snad nemohlo směřovat jinam.