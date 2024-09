Nejhorší zakončení všech dob? Neúspěšnému střelci se smál i vlastní trenér

Erling Haaland (24) dal v sobotu v Premier League dva góly a pokračuje ve fantastickém startu do sezony, celá Anglie se ale baví úplně jiným tématem. Hitem číslo jedna je totiž útočník Derby County Ebou Adams (28), který v Championship proti Cardiffu zahodil tisíciprocentní tutovku, když běžel od půlky hřiště sám na prázdnou branku. Gól ale nedal. Fanoušci se obrovskému zkratu střelce smějí díky internetu snad po celém světě.

Ebou Adams má od soboty obrovskou noční můru. Na jeho zkrat z utkání proti Cardiffu, za který navíc v minulosti hrál a nastoupil proti němu poprvé od změny klubových barev, se bude hodně dlouho vzpomínat. Gambijský reprezentant využil na polovině hřiště nedorozumění mezi obráncem a gólmanem soupeře, vyhrál hlavičkový souboj s brankářem a pelášil s míčem za stavu 1:0 pro Derby na prázdnou branku.

Gólová pojistka nicméně nepřišla a fanoušci nevěřili vlastním očím. Hráč sice únik zakončil, jenže k údivu všech skončil míč vedle tyče. Podle listu The Sun na tuhle chvíli do konce života nezapomene. A pokud ano, jistě mu to někdo rád připomene. Tohle bylo neuvěřitelné selhání. Nic na tom nemění ani fakt, že Derby bralo tři body za výhru 1:0. Fanoušci se baví a o zakončení píší jako o největší minele v historii fotbalu. Další žertují, že Adams jen projevil respekt ke svému bývalému klubu a prostě mu schválně nedal gól.

Pusu od ucha k uchu měl také trenér Derby Paul Warne. "Je to fakt legrační. Tenhle zápas vejde do historie jako Ebouovo utkání," smál se kouč s tím, že si obyčejně moc na starší zápasy nepamatuje, tenhle mu ale v paměti jistě zůstane. "Určitě si na to v dalších letech vzpomenu," dodal.

Při hodnocení se pak postavil za neúspěšného střelce, když ocenil, že se do takové šance dostal. "Upřímně řečeno, je to jediný hráč na hřišti, který se do té příležitosti mohl dostat. Nikdo by nebyl tak odvážný, aby šel do té hlavičky, nikdo by v tomhle čase na podobnou věc neměl energii," poznamenal na obranu Adamse. "Přál jsem mu, aby dal gól, protože si to plně zasloužil. Ale mám smysl pro černý humor, takže mě to také rozesmálo, když tu šanci nedal," dodal kouč.