Vrátí se Lampard brzy do práce? Laso z Říma nepřijde, ve hře je ale angažmá v Anglii

Frank Lampard (46) se po necelém roce a půl chystá zpět do práce a nově se dost možná bude angažovat ve druhé nejvyšší anglické soutěži, někdejší záložník je podle britských médií hlavním kandidátem na uvolněnou pozici manažera v Coventry.

Lampard strávil drtivou většinu kariéry v Chelsea a pro londýnský klub pracoval i v roli manažera. V roce 2017 začal u mládeže a hned dvakrát vedl první tým, mezitím seděl na lavičkách Derby County a Evertonu.

Bez zaměstnavatele je někdejší anglický reprezentant od léta 2023 a není vyloučeno, že jeho další kroky povedou do Coventry. Přál by si to především majitel Doug King, na jehož seznamu jsou i Matt Bloomfield z Wycombe a také Lee Carsley, který za několik dní skončí u anglické reprezentace. Lampard měl být v posledních dnech spojován rovněž s římským AS, které v krátkém sledu propustilo hned dva manažery. Do italské metropole však bývalý vynikající záložník nezamíří.

Manažerem Coventry byl dlouhodobě Mark Robins a jeho více než sedm a půl roku trvající angažmá skončilo minulý týden. Nejdéle sloužící kormidelník v League Championship byl propuštěn a ve víkendovém duelu na půdě Sunderlandu (2:2) ho zastoupil Rhys Carr.

Tradiční účastník druhé nejvyšší anglické soutěže vyhrál jenom čtyři z letošních 15 zápasů a se 16 body je až na 17. příčce, ve vyrovnané tabulce má na sestupové pozice k dobru jen jeden bod.

