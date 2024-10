Ligová navigace: Specialista Havel, Kozel odborníkem a derby čtyři a půl hodiny bez gólu ze hry

S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Sobota 5. října

Po devíti kolech jsou v lize jen dva týmy, které dosud v této sezoně nebodovaly na hřišti soupeře – poslední České Budějovice a Hradec Králové. Východočeši navíc ve čtyřech utkáních mimo svůj stadion vstřelili jediný gól (v derby v Pardubicích). V Karviné, jež naopak v posledních třech domácích vystoupeních neinkasovala, minule prohráli 0:1. Výsledky Hradce venku hodně ovlivňují vyloučení – postihla jej tam v posledních třech utkáních.

Absence: Svozil (trest za ČK), Raspopovič, Regáli, Vallo (všichni zranění), Endl (nemoc) – Pilař (trest za ČK), Kučera, Náprstek, Šašinka (všichni zranění), Heidenreich, Mihálik, Pudhorocký (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: Pokud se Slezané budou chtít prosadit, měli by to zkusit jinak než centry. Hradec jich totiž dosud odvrátil druhý nejvyšší počet ze všech týmů (131 obranných hlaviček) a jeho stoper Filip Čihák s 38 takovými zákroky vládne v tomto směru celé soutěži.

Na jihu Čech se střetnou dva nejméně produktivní celky ligy. Domácí se v devíti kolech zmohli na pouhé dva góly (vždy po standardních situacích), Slovácko na šest. V minulém kole se však oba příští soupeři trefili (hosté dokonce dvakrát), což dává naději na tradičně brankově bohatý duel. Ve třech předešlých vzájemných střetnutích na Střeleckém ostrově padlo 13 gólů (2:2, 2:2, 3:2).

Absence: Ekpai (disc. trest), Skalák (přeřazen do B-týmu), Ondrášek (nejistý start) – Hofmann (trest za ČK), Kohút (4 ŽK), Daníček, Souček (oba zranění).

Statistika zápasu: Oba soupeři se vyznačují velkou bojovností a překvapivě kralují celé lize v počtu získaných míčů. Slovácko jich uzmulo nejvíc ze všech (89), České Budějovice jsou s výkonem 82 třetí. Mezi oběma týmy je Plzeň, za nimi pak Olomouc a Slavia.

Do záchranářského duelu půjdou v lepší náladě domácí. Ti minule v Pardubicích přerušili sérii čtyř porážek a ziskem tří bodů se dotáhli hned za svého nadcházejícího soupeře, jenž v tabulce obývá 14. příčku. Východočechy jasně převýšili (14:1 na střelecké pokusy), navíc poprvé po 11 utkáních udrželi v nejvyšší soutěži čisté konto. Domácí se musejí s Duklou zaměřit na druhý poločas – šesti ze sedmi branek docílili Pražané právě po přestávce.

Absence: Bílek (trest za ČK), Danihel, Knapík, Labík, Svatek, Švanda, Takács, Zsigmond (všichni zranění), Radosta (nejistý start) – Hora, Pech (oba zranění).

Statistika utkání: Kouč Zdenko Frťala se poslední týdny potýká s rozsáhlou marodkou, v rezervě se mu přitom rozehrál Tadeáš Vachoušek. Poté, co áčku pomohl dvěma brankami k postupu v poháru, přidal další gól ve středu i za béčko. Celkem má v sezoně už čtyři trefy.

Nejen velké pražské, ale i klasické severočeské derby se bude hrát v tomto kole. A jako mírný favorit do něj jde Slovan, ačkoliv je v tabulce za svým rivalem dva body zpět. Jablonci totiž nepodlehl šestkrát po sobě, naposledy se tak stalo, když pod Ještědem ještě trénoval Pavel Hoftych. Jeho nástupce Luboš Kozel pak během tří let proti největšímu sokovi zapsal dvě výhry a čtyři remízy, načež v létě odešel právě do jeho služeb. Přečte Liberec jeho styl?

Absence: Koželuh, Plechatý, Rabušic, Ševínský – Černák (všichni zranění).

Statistika utkání: Sedmkrát z posledních devíti vzájemných duelů se prosadili oba soupeři. Zajímavé je také to, kdy góly padají. Z 18 v minulých sedmi utkáních se jich přesná třetina zrodila mezi 50. a 60. minutou. V tomto úseku stihl Slovan minule na Dukle dvě trefy…

Neděle 6. října

Na hráče západočeského velkoklubu padl po nedávné prohře 0:3 na Slavii splín. Od té doby třikrát remizovali, z toho s Boleslaví a s Ludogorcem doma, oboje jsou ztráty. Pozorohudné je, že se opakuje situace z jara, kdy vítěznou šňůru Viktorie taktéž přestřihla stejným debaklem 3:0 v Edenu Slavia. Svěřenci Miroslava Koubka se z toho sbírali tři zápasy, během nichž ztratili i pohárové finále se Spartou.

Absence: Červ (trest za ČK), Durosinmi, Kabongo, Souaré, Sýkora (všichni zranění), Panoš (nejistý start) – Simon, Solil (oba trest za ČK), Bello (dohoda klubů + zranění), Fousek, Kalabiška (oba zranění), Noslin (nejistý start).

Statistika zápasu: Pardubice prohrály v Plzni všechny čtyři dosavadní návštěvy (skóre 3:14). Specialistou na ně je Milan Havel, jenž jim dal gól třikrát po sobě. Minule proti nim nastoupil předloni v listopadu, tehdy také zaznamenal svou dosud poslední trefu v lize…

Souboj dvou celků, které se s rozdílným výsledkem snažily o postup do hlavní fáze Konferenční ligy. Boleslav v ní začala ve čtvrtek hladkou porážkou v Arménii a její kouč Brännström sliboval po slabém výkonu nastartovat hráče individuálními pohovory. Jeho svěřenci už čtyřikrát za sebou nevyhráli, což je zajímavé především z toho pohledu, že se tak stalo po reprezentační pauze, v níž měl Švéd konečně čas na to s týmem pracovat.

Absence: Donát (trest za ČK), Buryán, John, Kozel, Vojta (všichni zranění) – Juroška, Pojezný (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Ostrava je v opačné náladě než soupeř. Neprohrála už pětkrát za sebou a proti Středočechům se jí navíc daří. Z posledních devíti vzájemných duelů jich ovládla sedm, naposledy v Mladé Boleslavi triumfovala 3:1.

Domácí čeká třetí ligový zápas proti soupeři z Prahy po sobě. Po výhrách nad Duklou a na Spartě se budou snažit pokořit i Bohemians, ovšem proti nim bude historická bilance se zelenobílými. V minulých osmi domácích vystoupeních proti nim slavili pouhou jednu výhru. Šestkrát se zrodila remíza, z toho třikrát to byl výsledek 2:2 (jím skončily i předchozí dva vzájemné duely v Olomouci).

Absence: Juliš (všichni zranění), Růsek (rekonvalescence), Leibl, Navrátil (oba nejistý start) – Dostál, Hála, Jánoš, Valeš (všichni zranění).

Statistika utkání: Bohemians mají v každé sezoně od ročníku 2021/22, kdy museli ligovou příslušnost hájit až v baráži, lepší výsledky venku než doma. Aktuálně tam čtyřikrát po sobě neprohráli (z toho byly tři remízy) a získali tam šest z celkových devíti bodů.

Preview Slavia – Sparta. Livesport

Domácí budou hájit v hitu celého podzimu první příčku (o tři body před městským rivalem) i svou neporazitelnost, jíž si střeží už jako poslední v soutěži. Remízou s Ajaxem přerušili svou šestizápasovou šňůru vítězství, vynikají především skvělou obranu (za devět zápasů ji přelstil jen teplický Gning). Teď bude jejich defenziva čelit obrovské síle, sparťan Birmančevič má nejvíc střel v soutěži (28), těch přesných pak mimo jiné Haraslín (11).

Absence: Masopust, Ogbu, Staněk, Schranz, Vlček, Vorlický (všichni zranění), Fila, Zafeiris (oba nejistý start) – Cobbaut, García (oba zranění).

Statistika utkání: Minulá dvě ligová derby skončila bez branek, předtím padlo po gólu na každé straně z penalty. Duel dvou aktuálně nejlepších týmů v zemi tak čeká na trefu ze hry už dlouhých 275 minut. Naposledy se takto trefil Stanislav Tecl loni v květnu.