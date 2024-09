Chorý není téma, které by nás nenechávalo spát, říká Koubek. Trpišovský ho považuje za výhodu

Pořádný náboj bude mít sobotní šlágr Chance ligy mezi Slavií a Plzní. Sešívaní vedou tabulku a třetí Plzeň je o dva body zpět. Slavia s rivalem v dubnu utrpěla zatím poslední prohru v nejvyšší soutěži. Možná největším tahákem ale bude start útočníka Tomáše Chorého (29) proti Viktorii, odkud se v létě stěhoval do Edenu. "Pro Chorase to bude náročný zápas," tuší kouč Slavie Jindřich Trpišovský (48). "Chorý pro nás není stěžejní téma, co by nás nenechávalo spát," tvrdí Miroslav Koubek (73), trenér Plzně.

Slavia bude proti Plzni favoritem, i když v minulé ligové sezoně prohrála dva ze tří vzájemných zápasů. V květnu v nadstavbě sice Viktorii doma porazila hladce 3:0, ale předtím neuspěla na západě Čech ani v Edenu, kde vloni v listopadu po dvou brankách od Erika Jirky utrpěla porážku 1:2. Šlo o jediné dvě prohry Pražanů v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže, doma od ztráty s Plzní v 15 ligových zápasech čtrnáctkrát zvítězili a jednou remizovali.

Oba soupeři v úterý zvládli dohrávku 6. kola, odloženou z původního srpnového termínu kvůli 4. předkolu evropských pohárů. Slavia zvítězila v Mladé Boleslavi 2:0 a Plzeň porazila Olomouc 2:1. Sobotní šlágr v Edenu bude výjimečný pro útočníka Chorého, který v létě nečekaně přestoupil z Viktorie do pražského celku a poprvé vyzve bývalý klub.

"Pro Chorase to bude náročný zápas. Pamatuju si, jaké to bylo pro (Michaela) Krmenčíka, když za nás proti Plzni hrál poprvé. Je ale vždy výhodou, když útočník zná obránce, brankáře, prostředí. Vždy je lepší mít ho v takových zápasech na své straně," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Čeká nás velký zápas, na který se těšíme. Je důležité, že hrajeme doma, i když vloni jsme prohráli. S Plzní jsou to vždy těžké zápasy. Je to top klub, znovu se dostali přes kvalifikace pohárů. Je tam skvělý trenér, nedostávají góly. Vepředu mají Šulce ve skvělé formě, za nároďák hrál proti Ukrajině výborně," dodal Trpišovský.

Vzájemná bilance Slavie a Plzně. Livesport

Viktoria od květnové porážky v Edenu v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě neprohrála, zvítězila však v jediném z posledních 15 ligových duelů na stadionu červenobílých. Ve Vršovicích se potkají dva týmy s nejlepšími obranami v soutěži, Slavia zatím inkasovala jen jednou, Plzeň třikrát. Oba celky zároveň čeká generálka na vstup do hlavní fáze Evropské ligy.

"Zamýšlíme se, jak budeme v Edenu hrát. Půjde o boj Plzně proti Slavii, ne proti Tomáši Chorému. Vždy je to o dobrém kolektivním výkonu. Tomáš Chorý pro nás není stěžejní téma zápasu, co by nás nenechávalo spát," prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek, který v minulosti vedl červenobílé.

Chorý (vlevo) ještě v dresu Viktorie Plzeň. Profimedia

Po odchodu Chorého do Edenu se také útočník nechal slyšet, že mu západočeský klub úplně neumožnil rozloučit se s fanoušky tak, jak chtěl. Naopak Adolf Šádek, předseda představenstva Viktorie, mu vzkázal, že se s ním ani nepřišel rozloučit. Reprezentační útočník se prezentuje na hřišti hodně důrazným stylem, který rozdmýchává emoce, dá se tedy čekat, že v zaplněném vršovickém Edenu nuda nehrozí. Zápas má výkop v sobotu v 19:00.

Tabulka Chance Ligy