Novou ligovou éru odstartuje zápas Sparty s Pardubicemi, domácí zahájí cestu za obhajobou titulu

Páteční předehrávkou úvodního kola začne první fotbalová liga. Vítěz posledních dvou sezon Sparta přivítá doma Pardubice. Pro letenský tým půjde zároveň o generálku na úterní první zápas druhého předkola Ligy mistrů na hřišti irského mužstva Shamrock Rovers. Oba celky vstupují do nejvyšší soutěže s novými trenéry, Spartu vede Lars Friis (48) a Pardubice Jiří Saňák (46).

Sparta v dosavadních osmi vzájemných ligových zápasech ještě neprohrála a sedmkrát zvítězila. Na Letné zdolala Pardubice dvakrát po sobě shodně 5:2. Pražané doma v minulém ročníky ligy v 18 duelech jako jediní neprohráli a byli tam nejlepším týmem.

Friis povýšil z pozice asistenta na hlavního trenéra v červnu, kdy nahradil krajana Briana Priskeho, který odešel do Feyenoordu Rotterdam. Pro Friise fakticky nepůjde o ligovou premiéru na lavičce Pražanů, jelikož v dubnovém utkání na hřišti Bohemians 1905 zastoupil "vykartovaného" Priskeho.

"Boj o titul bude těžký. Dáme do toho všechno, to je náš cíl. Bude to bitva, na kterou jsme připravení. Nebude to jen o fyzičce, ale také o psychické stránce. Mnoho reprezentantů prakticky nemělo volno. Proto budeme jejich nasazení do zápasu posuzovat individuálně," řekl Friis na tiskové konferenci.

Naopak první soutěžní zápas v Pardubicích čeká Saňáka, který dříve na Spartě působil jako asistent. Od února dočasně vedl Olomouc, v květnu k východočeskému týmu přišel namísto Radoslava Kováče, jenž se ujal Liberce.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

"Oba týmy jsou pro sebe trochu nečitelné, v obou proběhla změna realizáku. Sparta navíc po Euru nemá kompletní tým. Očekávám tu největší zkoušku pro náš tým, uvidíme, jak jsme na tom. Budeme tam chtít vidět soudržnost. Nechceme podlehnout strachu," uvedl Saňák, jehož svěřenci v pěti přípravných zápasech nevyhráli.

Otazníky visí nad sestavou Sparty kvůli účasti řady reprezentantů na nedávno skončeném mistrovství Evropy v Německu a Copě América. Jasné není ani nasazení nových posil do obrany Mathiase Rosse a Imanola Garcíi.

"Čeká nás mnoho zápasů a je jasné, že celý podzim neodehrajeme ve stejném složení. Příležitosti dostanou i mladí hráči, kteří jsou součástí našeho kádru. Vždy se budeme snažit být co nejsilnější," podotkl Friis. "O základní sestavě máme víceméně jasno. U Sparty to bude trochu oříšek, ale o tom to není. Má jasné principy hry. Budeme opravdu čelit kvalitě," prohlásil Saňák.