Blíží se velký návrat? Olayinkovi se otevírá cesta do Slavie, Crvena Zvezda je ochotná jednat

Peter Olayinka by mohl opět obléknout dres pražské Slavie.

Jaroslav Tvrdík v podcastu Desítka z Edenu připustil, že Slavia shání posilu na křídlo. Události posledních týdnů naznačují, že prioritou vedení vršovického klubu je návrat Petera Olayinky (28), který minulý rok odešel do srbské Crvene Zvezdy Bělehrad. Oba celky se podle posledních informací výrazně přiblížily k finální dohodě.

Olayinka je v srbském hlavním městě údajně nespokojený a vedení klubu sdělil, že by v létě rád odešel. Slavia proto okamžitě vycítila příležitost a začala jednat. Olayinkova tržní hodnota se odhaduje na šest milionů eur (asi 150 milionů korun) a přesně tolik v úvodu jednání požadovala i Crvena Zvezda.

Nyní se zdá, že by byl srbský mistr ochotný výrazně slevit. Server inFotbal s odkazem na srbské zdroje přišel s informací, že by Crvena Zvezda mohla přijmout i nabídku pohybující se ve výši okolo tří milionů eur (asi 75 milionů korun). Slavia si ale maximum stanovila ještě o milion níž, bude proto zajímavé sledovat, jestli se kluby dohodnou, nebo hráčovo volání o návrat do Prahy ztroskotá na finančních požadavcích srbského mistra.

Pro vršovický celek hraje Olayinkův zájem o návrat. Osmadvacetiletý fotbalista není v Srbsku spokojený s rodinným zázemím a rád by svou budoucnost spojil s klubem, v němž přesně ví, co může očekávat. Ve Slavii odehrál pět sezon, během kterých třikrát zvedl nad hlavu trofej pro českého mistra a stal se jedním z klíčových hráčů sestavy trenéra Jindřicha Trpišovského.

Slavia by s jeho příchodem získala produktivní křídlo, ale také lídra do kabiny, která se už ve středu rozrostla o Tomáše Chorého. Jestli bělehradský celek na nabídku kývne a oba celky se domluví, Olayinka bude moct rozšířit svou bilanci v sešívaném dresu. Doposud za Slavii odehrál 183 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 50 gólů a 26 asistencí.