Slavii se vzdaluje vysněná posila, kosovský střelec Rrahmani má namířeno do Boloni

S Rapidem Bukurešť pražská Slavia nedávno úspěšně obchodovala, když do Rumunska odešel záložník Jakub Hromada (28). Opačným směrem měl v létě zamířit útočník Albion Rrahmani (23). Skotský deník Daily Record ovšem nyní naznačuje, že z dohody s českým vicemistrem, která už měla být z 90 % hotová, nakonec sejde a v případě kosovského fotbalisty bude mít navrch italská Boloňa.

Skotská média mají přestup pod drobnohledem, o 23letého střelce totiž hodně stojí i Glasgow Rangers, kteří se zdáli být ochotnější pustit větší finance než sešívaní. Rapid měl za autora 17 ligových branek z této sezony údajně požadovat sumu kolem osmi milionů eur, Pražané měli představu výrazně odlišnou, ale postupně měnili názor.

Mladý, dynamický a produktivní. To je jednoduše zajímavé zboží. Pro Slavii nakonec tak moc, že byla ochotna Rapidu ustoupit a podle Daily Record byla o víkendu dohoda z 90 % hotová. Jenže pak přišlo do hry italské lákadlo, do boje o hráče se vložila Boloňa.

Senzace uplynulé sezony Serie A se bude loučit s ofenzivním tahounem Joshuou Zirkzeem, a tak hledá náhradu. V porovnání se Slavií drží trumfy. Hráče může lákat na finance i Ligu mistrů, kam se tým dostal. Kosovský portál Gazeta Expres navíc informuje, že o Rrahmaniho mají zájem také Werder Brémy a Benfica Lisabon.