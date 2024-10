Černý den pro kapitány završil Breite. Olomouc byla přesto v deseti s Jabloncem lepší

Olomouc remizovala doma s Jabloncem 0:0, a i když hrála víc než polovinu zápasu v deseti, i proti přesile byla lepší. Severočeši neskórovali na Andrově stadionu počtvrté za sebou, poprvé od prosince 2020 tam alespoň bodovali. Sigmu oslabil krátce před přestávkou kapitán Radim Breite a napodobil kapitána Slovácka Stanislava Hofmanna, jenž také v sobotu viděl ještě během první půle červenou kartu.

Souboj týmů, které v tomto ročníku překvapovaly ofenzivními výkony, sliboval zajímavou podívanou. Začátek zápasu byl ale plný nepřesností a ani jednomu z celků se nedařilo dostat do souvislého tlaku. První větší vzrušení přinesla 14. minuta, ve které se domácí Jiří Sláma napřáhl na hranici šestnáctky ke střele z první, zákrokem se ale zaskvěl Jan Hanuš.

Svou šanci ke skórování měl i Jablonec, a to dvakrát během třetí desetiminutovky. V obou případech hrál hlavní roli Bienvenue Kanakimana. Zatímco v prvním případě jeho rychlý únik zhatil stejně pohotovým návratem stoper Jan Král, podruhé už se útočník Jablonce poučil a radši střílel, tentokrát ale zasáhnul brankář Jan Koutný. Když už se zdálo, že hráči budou pomalu odcházet na poločasovou pauzu, fauloval Breite Dominika Hollého a sudí Ladislav Szikszay mu po kontrole u videa udělil červenou kartu.

První dvacetiminutovka druhé poloviny navázala na konec té první. Hra se velmi často kouskovala a bylo zřetelné, že Sigma se zatáhne do opatrného postavení tak, aby se co nejméně projevila početní nevýhoda. Jablonec se do pevné obrany snažil pronikat zejména ze stran, ale tato taktika svůj účel nesplnila. Právě z kraje hřiště dostal v 74. minutě ve vápně míč Jan Chramosta, ale jeho obstřel neměl potřebnou razanci.

A jelikož svou šanci nedokázal zužitkovat Matěj Polidar ani domácí Jáchym Šíp, oslabená Sigma nakonec z utkání získala alespoň bod. V příštím kole pojede Olomouc 2. listopadu do Karviné, Jablonec doma vyzve téhož dne Teplice.