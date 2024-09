Červené kolo v Chance Lize, vyloučen byl druhý nejvyšší počet hráčů

Uplynulé 10. kolo Chance Ligy přineslo druhý nejvyšší počet červených karet v historii soutěže. Rozhodčí v osmi zápasech vyloučili devět hráčů, pouze v devátém dějství sezony 1995/96 jich potrestali předčasným odchodem do kabin deset. Červenou kartu navíc v sobotu dostal i pardubický trenér Jiří Saňák.

Jen tři utkání se v uplynulém 10. kole obešla bez vyloučení. Nejvíce červených karet udělil Dalibor Černý v zápase Pardubic s Teplicemi, v němž poslal předčasně ze hřiště domácí dvojici Dominique Simon, Tomáš Solil a hostujícího Michala Bílka. Ke dvěma vyloučením, po jednom na každé straně, došlo v duelech Slovácko – Karviná a Plzeň – Mladá Boleslav.

Na západě Čech sudí Lukáš Nehasil poslal ze hřiště oba hráče až na základě zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu. "Většinou když je to takhle na holeň, tak to bývá červená karta," řekl novinářům k zákrokům mladoboleslavský ofenzivní univerzál Tomáš Ladra.

Uplynulé ligové dějství podle specializovaného statistického webu CS Fotbal těsně překonalo tři kola, v nichž v minulosti sudí vyloučili osmičku hráčů. K vyrovnání letitého rekordu z podzimu 1995 chyběla jediná červená karta.

"Před zápasem jsme si zrovna v kabině s klukama říkali, že to snad bude nějaký rekord, že to není možné. A dnes další dvě vyloučení. Asi budeme muset hrát trochu opatrněji, aby takovéhle červené karty nebyly," uvedl Ladra.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek považuje takřka rekordní počet vyloučení za jedno kolo za náhodu. "Nemyslím, si, že to bude trend, že by to bylo v nějakých širších souvislostech. Takhle se to sešlo a stalo. Záleží, jak si konkrétní rozhodčí nastaví metr, jak ti od VARu (videorozhodčí) jsou aktivní více či méně," přemítal Koubek.

