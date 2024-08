Českobudějovické Dynamo přišlo o kapitána. Stoper Havel posílil konkurenční Teplice

Fotbalisty Teplic posílil dosavadní kapitán Českých Budějovic Lukáš Havel (28). Český stoper podepsal na Stínadlech dvouletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na webu.

"O Lukáše jsme měli zájem již na začátku přestupního období, kdy jsme po odchodu Štěpána Chaloupka hledali zkušenou posilu do středu obrany. Tehdy jsme se nedohodli. V minulých týdnech jsme řešili různé varianty, při naší aktuální rozsáhlé marodce jsme ale museli jednání zintenzivnit," řekl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.

Havel natrvalo mění dres poprvé v kariéře. Českobudějovický rodák je odchovancem Dynama a odehrál za něj více než dvě stovky soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži má bilanci 132 zápasů a 14 branek. V nové sezoně, ve které Jihočeši stále čekají na první body, nastoupil čtyřikrát.

"Cítili jsme, že Lukáš, který tady strávil celou svou kariéru, potřebuje nový impulz. I on sám nám řekl, že by si to rád zkusil někde jinde. Byl tu mnoho let, už od přípravky. Proto jsme mu dali svolení k přestupu a popřáli mu hodně štěstí," uvedl trenér Dynama František Straka na klubovém webu.