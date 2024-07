Chceme být hladoví a nároční, velí Kováč. Liberec pod jeho vedením myslí na elitní šestku

Se značně obměněným kádrem a vyššími ambicemi vstupují do prvoligové sezony fotbalisté Liberce. Severočeši angažovali v létě hned 11 posil a na trenérský post přivedli Radoslava Kováče (44). Bývalý reprezentant si vysoká očekávání uvědomuje a s mužstvem by se rád pohyboval v elitní šestce tabulky. Ve Slovanu pokračuje kapitán Michael Rabušic (34), zkušený útočník s klubem prodloužil smlouvu. Liberečtí to uvedli na předsezonní tiskové konferenci.

Severočeský klub na jaře převzal nový majitel Ondřej Kania a po sezoně sáhl k trenérské změně. Luboše Kozla nahradil Kováč, který po uplynulém ročníku skončil v Pardubicích. "Cítíme tlak, ale zdravý. Věříme naší cestě, ale nedokážu říct, jak dlouho to bude trvat. Byli bychom strašně rádi, kdybychom se pohybovali v první šestce. Ale těch změn je hodně. Každý chce, aby to bylo co nejrychleji. Určitě budeme pod tlakem a každý bude čekat na naši chybu," uvedl Kováč.

"Věříme, že naše organizace je tak silná, že s těmi lidmi, co tu jsou, jsme na tlak připraveni. Myslím, že můžeme být pro každého soupeře nároční a velmi nepříjemní. Cíle jsou jasné – jsme ambiciózní, chceme být hladoví a nároční," dodal Kováč.

Liberec angažoval nejvíce posil ze všech 16 účastníků ligy. Slovan získal Patrika Dulaye, Santiaga Enemeho, Denise Halinského, Michala Hlavatého, Marka Ichu, Azize Kayonda, Josefa Koželuha, Benjamina Nyarka, Martin Rýzka, Adama Ševínského a Qëndrima Zybu. Po předchozím hostování navíc do klubu přestoupil Dominik Plechatý.

Kontrakt se Slovanem prodloužil kapitán Rabušic. Čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentační útočník přitom v poslední době už nepatřil do základní sestavy. "Vnímáme to jako důležitý krok. Je potřeba v mladém týmu mít někoho se zkušenostmi, kdo bude taková prodloužená ruka trenéra," řekl sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie.

Ze základní sestavy v závěru jarní části skončili Matěj Chaluš, Jan Žambůrek, Filip Prebsl a Michal Fukala. Svolení odejít má Nicolas Penner a v případě adekvátní nabídky i Christian Frýdek, jemuž po sezoně vyprší smlouva.

"Konkurence se natolik zvětšila, že mu nemůžeme zaručit jasné herní vytížení. Hráč jeho kvalit chce hrát co nejvíce. Nabídli jsme mu smlouvu, ale zatím jsme se nedohodli. Jsme otevření tomu, kdyby přišla nějaká nabídka. Ale nebráníme se ani tomu, aby u nás Christian zůstal," řekl Gebre Selassie.

Liberečtí vsadili především na talentované hráče a s věkovým průměrem lehce nad 23 let mají nejmladší mužstvo soutěže. "Někteří se připojí později a musejí dotrénovat. Musejí si zvyknout na náš styl hry. Věříme, že budou mít velký přínos pro tým. Mají potenciál, rychlost, dravost, tímto směrem chceme jít," uvedl Kováč.

"Konkurence je obrovská, na druhou stranu my ale chceme zdravou konkurenci, kde se budou hráči navzájem zlepšovat. Co jsem trénoval, tak jsem se s tímhle ještě nesetkal. Ale je to krásné, konkurence vás zvedá," dodal bývalý liberecký hráč.

Nejistá je zatím budoucnost belgického brankáře Oliviera Vliegena. "Vyjádřil přání, že by chtěl vyzkoušet něco jiného. My si zároveň nemůžeme dovolit ho pustit bez adekvátní náhrady. Je to v řešení," přiblížil Gebre Selassie.