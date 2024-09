Na kolik peněz si přijdou české kluby v Evropě? Slavia vévodí EL, Sparta doplácí na koeficient

Základní část evropských fotbalových pohárů si v této sezoně zahraje čtveřice českých klubů, čili čtvrtina pelotonu nejvyšší soutěže. Z účasti v hlavních fázích třech kontinentálních soutěží plynou vedle prestiže také zajímavé finanční odměny. Ty nejvyšší jsou logicky spojené s Ligou mistrů, nahoru jdou však i příjmy z Evropské i Konferenční ligy. Na kolik si dosud letos přišli čeští zástupci?

Málokoho překvapí, že na největší balík si sáhla pražská Sparta, která se po 19 letech probojovala do hlavní fáze Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni dostali od UEFA na základě odhadu analytického účtu Football Meets Data na sociální síti X téměř 24 milionů eur (zhruba 597,5 milionu korun).

Největší díl ve výši přesahující 18,5 milionu eur (462,5 milionu) tvoří bonus za postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Další dvě složky, které se vážou na klubový koeficient a sílu českého mediálního trhu, vynesly Letenským lehce přes pět milionů. V pětiletém i desetiletém klubovém koeficientu patří Sparta mezi desítku nejhorších klubů v celé Lize mistrů. Ještě hůř UEFA ohodnotila mediální sílu českých mistrů, když za klub z Letné poslala pouze pětici týmů.

V celkovém součtu si Sparta přijde na 23,9 milionů eur, což v porovnání s evropskou elitou stačí na 34. místo. Hůř na tom jsou pouze Sturm Graz a Slovan Bratislava, který tabulku uzavírá.

Slavia těží z koeficientu

V Evropské lize je Slavia ve výrazně lepším postavení. Vzhledem k úspěchům z posledních let patří do elitní desítky v pětiletém koeficientu a v tom desetiletém jí patří 12. místo. Příjmy sešívaných snižuje hlavně síla českého mediálního trhu, která i v Evropské lize stačí až na 25. místo. Navzdory tomu si vršovický klub z výkonnostní složky příjmů vydělal o milion a půl eur víc než Sparta.

Když se k tomu přičte bonus za účast v hlavní fázi Evropské ligy a bonus za play off o Ligu mistrů, vyjde z toho cifra 15,2 milionů eur (380 mil.). To před před blížícím se startem soutěže řadí červenobílé na první místo tabulky zisků. Za sebou prozatím nechali i evropské giganty v čele s Manchesterem United nebo AS Řím.

Na zajímavé peníze si přišla také Plzeň. Do Štruncových sadů by mělo zamířit zhruba 8,5 milionu eur (212,5 milionu). Největší rozdíl oproti Slavii činí chybějící bonus za účast v play off o Ligu mistrů, který UEFA vyčíslila na 4,3 milionů eur (107,5 milionu).

Mladá Boleslav do hlavní fáze jednoho z evropských pohárů prošla po 17 letech a za postup do Konferenční ligy získala 5,3 milionů eur (132,5 mil.). Přes 3,5 milionu (87,5 mil.) jí UEFA poslala za zvládnutá předkola a samotnou účast v ligové fázi. Zbytek plyne z výkonnostních složek.

Další miliony mohou české kluby získat za nasbírané body a konečné umístění v příslušné soutěži. Například za každý bod v Lize mistrů Sparta získá 700 tisíc eur (17,5 mil.).