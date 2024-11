Chytil sestřelil Karvinou třemi góly: Neřekl bych, že jsem expert na hattricky z lavičky

Fotbalista pražské Slavie Mojmír Chytil (25) při výhře 5:1 nad Karvinou vstřelil i druhý ligový hattrick v kariéře z pozice střídajícího hráče, za specialistu na góly z lavičky se ale nepovažuje. Na pozápasové tiskové konferenci ocenil práci svých spoluhráčů a odmítl, že by ho motivovalo vynechání z nominace na listopadové reprezentační zápasy Ligy národů.

Chytil dal poprvé tři góly v ligovém utkání v únoru rovněž doma proti Pardubicím. Coby střídající se třikrát prosadil mezi 66. a 74. minutou a vyrovnal historicky nejrychlejší hattrick v samostatné nejvyšší soutěži. V dnešním duelu 15. kola skóroval mezi 69. a 85. minutou.

"Spíš se to tak sešlo. Neřekl bych, že jsem nějaký expert na hattricky z lavičky," řekl novinářům. "Je na trenérovi, jestli mě postaví od začátku nebo mě využije jako žolíka. Já budu vždycky připravený," ujistil.

Pětadvacetiletý útočník přišel na hřiště krátce poté, co karvinský Filip Vecheta v 62. minutě srovnal na 1:1, a stal se mužem utkání. Nejprve zužitkoval přihrávky Lukáše Provoda a Matěje Juráska a při třetím gólu se prodral před bránou k míči a zakončil.

"Už u videa jsme věděli, že to chceme hrát hodně za obranu. Prostoru bylo dost, ale hlavně jsem dostal skvělé míče, bylo to o těch asistencích. Na mě bylo už jen to, abych to uklidil," uvedl Chytil. "Pro obránce je to hrozně těžké, kluci tam odjezdí celý zápas a v průběhu druhé půle pak vznikají v obraně mezery. Zakončování zrovna vyšlo na mě, ale je to práce celého týmu," pochválil znovu spoluhráče.

Tak vypadá čelo tabulky. Livesport

Chytil v posledních zápasech za Slavii naskakuje hlavně z lavičky, i proto tentokrát chybí v nominaci reprezentačního kouče Ivana Haška pro utkání v Albánii a s Gruzií. Šanci má ještě z pozice náhradníka.

"Tohle vůbec neřeším, v hlavě jsem to neměl. Rozhodně to není tak, že bych se kvůli tomu soustředil víc na dnešní zápas. V nominaci momentálně nejsem, když ještě přijde pozvánka, tak přijde. Nemám teď takové vytížení, takže trenéři se tak rozhodli, je to normální. Každý zápas chci dát gól a pomoct týmu, to je hlavní cíl," řekl olomoucký odchovanec.

Vedoucí Slavia má v polovině základní části osmibodový náskok na druhou Plzeň. Na odvěkého rivala a obhájce titulu Spartu má k dobru dokonce 12 bodů.

