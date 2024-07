Dukla patří do první ligy, hlásí kouč Rada a věří, že do kádru ještě dorazí kýžené posily

Fotbalisté pražské Dukly by se po návratu do nejvyšší soutěže rádi vyhnuli problémům se záchranou. V první lize hráli naposledy v sezoně 2018/19. Trenér Petr Rada (65) uvítal, že zůstalo pohromadě mužstvo, které postup vybojovalo, očekává však větší posílení. Zástupci klubu na čtvrteční tiskové konferenci uvedli, že angažování nových hráčů nejde podle plánu, ale o posily bude usilovat až do konce přestupního termínu.

Tým z Julisky ovládl druhou ligu a postoupil přímo. "Po pěti letech jsme se vrátili tam, kam značka Dukly patří. Čeká nás jistě těžký ročník, ale věřím, že se podaří dosáhnout našich cílů – především abychom neměli problémy se záchranou," řekl předseda představenstva Bohumil Paukner.

Zkušený kouč Rada ví, že posílení týmu je nutnost. "Je velký rozdíl mezi druhou a první ligou. Dohodli jsme se, že hráči, kteří postup vybojovali, tady zůstanou. To je dobře. Ale doplnit kádr je nutné. Příchod hráčů je pomalejší, ale je to složité. Věřím, že se ještě něco urodí. Bylo by špatné jít okamžitě dolů. Bude to těžké, liga je vyrovnaná. Jsou v ní týmy, které mají jiné ambice jak kádrem, tak rozpočtem," uvedl Rada.

Duklu zatím posílili brankář Matúš Hruška z Banské Bystrice a dva obránci z nižších italských soutěží Masimiliano Doda a Michal Svoboda. "Postavili jsme si před sebe dva pilíře posilování. S prvním jsme spokojeni, což je prodloužení smluv s hráči, kteří tvořili jádro postupového týmu. Přišli jsme jen o Davida Kozla, který odešel do Mladé Boleslavi," avizoval člen představenstva Jan Staněk.

"Druhý pilíř, příchody do mužstva, tam cítíme rezervu. Chtěli jsme kádr okysličit víc, ale dál budeme aktivní a snažit se. Situace na trhu je poměrně dynamická, chceme posílit co nejvíc, abychom byli kolem desátého místa," dodal Staněk.

Rada by měl v prvním kole doma proti Plzni ještě chybět na lavičce, dobíhá mu disciplinární trest. Los pak jeho týmu nachystal dvě pražská derby, znovu na vlastním trávníku s Bohemians a poté na Spartě. "Los je celkem smrtelný, abych to přežil... Je to těžké, ale v lize si nevyberete. Kvalita je na jejich straně, my zase musíme přidat jinou a odhodit strach. Svým hráčům věřím, měla by to pro ně být i motivace hrát proti velkým soupeřům," řekl bývalý trenér české reprezentace.

"Těšíme se hodně. První liga je velký rozdíl, někdo ji ještě vůbec nezažil, třeba mladí hráči a já… Hned první zápas s Plzní pro nás bude sváteční," potvrdil čtyřiatřicetiletý kapitán týmu Jan Peterka.

Není tajemstvím, že majitel klubu Petr Paukner hledá pro Duklu silné partnery, zatím marně. "Kdyby Dukla letos nepostoupila, majoritní akcionář by definitivně skončil, po pěti letech, co to tady táhl. Jeho hlavním artiklem obchodu je uhlí, které je v útlumu, takže se zužuje prostor pro sponzorování klubu. Jednání s případnými novými partnery v minulosti probíhala. Skončila ve slepé uličce, dvakrát jsme dokonce narazili na podvodníky, přitom s jedním to došlo dost daleko. Teď o žádné nové nabídce nevím," ujistil Bohumil Paukner.