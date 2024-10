Chytil parádní formu a patří mezi komety současného ročníku Chance Ligy. Dozadu působí El Hadji Malick Diouf (19) velmi sebejistě a jeho nadstavba v podobě příspěvku do ofenzivy je nadstandardní. S pěti góly z pozice wingbeka se dělí o druhé místo v tabulce střelců. Jestli má Slavia účinnou zbraň, která může rozhodnout nedělní derby, je to právě senegalský obránce na levé straně hřiště.

Jeho pražský příběh přitom nebyl od začátku šťastný, spíš naopak. Po lednovém přestupu z norského Tromsö sice hrál celkem pravidelně, nicméně od momentu, kdy dostal na San Siru proti AC Milán v Evropské lize červenou kartu, šlo jeho vytížení dolů. Několik zápasů musel hrát za béčko ve třetí lize.

V létě ale udělal Diouf neskutečný posun. Kousnul se, makal a za pačesy chytil hned začátek soutěže. První duel sice proseděl na lavičce, ale proti Českým Budějovicím zapsal asistenci a celou fotbalovou republiku obletěl jeho výstavní gól v Liberci, který byl navíc vítězný.

Jak se s odstupem zdá, bomba z dálky nebyla náhoda. Od té doby dal další čtyři góly a spolu s plzeňským Pavlem Šulcem je druhý nejlepší střelec ligy! Co naplat, že podle pokročilé statistiky očekáváných gólů měl dát zatím jen 0,51 branek. Tuto výjimečnost potvrzuje i to, že na pět gólů mu stačilo jen osm střel, což je extrémní efektivita.

"Není to náhoda, má skvělou kopací techniku a výběr místa. Pořád to trénuje, furt to zkouší. Možná Nico Stanciu měl podobnou střelu z první nártem. To je dar," chválí ho trenér Jindřich Trpišovský.

Ubránit Dioufa bude pro Spartu klíčové. Byť je to obránce, jde o hráče s nesmírným ofenzivním přesahem. Leckdo by řekl, že jeho počínání by se spíš měla srovnávat s klasickými křídly. O jeho produktivitě již byla řeč, ale hodí se dodat, že například asistencí mohl mít ještě víc. Velmi často přihrává z míst, která jsou blízko vápna. Hned devět z jeho deseti klíčových přihrávek přišlo odsud, jeho jediná asistence však přišla paradoxně z hloubi pole.

O tom, jak je v tomto ohledu důležitý, hovoří i data. Průměrně na 90 minut nahraje do šancí, ze kterých by mělo padnout 0,24 branek. V klíčových přihrávkách krajních obránců mu sice patří až páté místo (první je sparťan Matěj Ryneš) ale v očekávaných asistencích vládne lize právě před Rynešem.

"Jsem šťastný, když dá gól někdo jiný," vtipkuje Trpišovský na téma, že na sebe Diouf upozorňuje dobrými výkony až moc. "Ale vážně, neumím si teď představit, že by tady zůstal v příští sezoně. Ještě když se podíváte na jeho skvělá čísla, která má za pár zápasů."

Logicky se tak stal terčem pro všechny videoanalytiky soupeřů. Včetně těch sparťanských, kteří se na něj musí pečlivě připravit. A předat informace hráčům, kteří se budou pohybovat na pravé straně, tedy v revíru senegalského beka.

Nejen kvůli jeho kvalitě, ale také proto, že forma sparťanů z pravé strany není ideální, a to primárně směrem do defenzivy. Velké varování přišlo v týdnu proti Stuttgartu v Lize mistrů, kdy Angelo Preciado a Veljko Birmančevič několikrát propadli. Ostatně centr, který skončil gólovou hlavičkou, přišel právě z jejich strany.

Zatímco pozice srbského křídelníka se vzhledem k jeho přínosu v ofenzivě nedá zpochybnit, ekvádorský obránce již několikrát ukázal, a to i v derby, že má tendence udělat disciplinární či systémový prohřešek. I přímo v derby – loni na podzim Komise rozhodčích vytkla Ladislavu Szikszayovi, že Preciada nevyloučil. Vzhledem k tomu, že nedělní zápas bude řídit ten samý sudí, dá se předpokládat, že si na horlivého sparťana dá větší pozor.

Kde má senegalský wingback mezery, to jsou ztráty míče a obecně defenzivní aktivita. Průměrně ztratí balon třikrát za 90 minut. Zároveň se ale hodí dodat, že nejen své problémy dokáže řešit. V úspěšnosti bránění driblinků v Chance Lize patří k naprosté špičce – mezi krajními obránci, kteří odehráli aspoň 500 minut, je suverénně nejlepší.

Jeho výkony podtrhují produktivita i pokročilá data. Pokud chce Sparta uspět, musí Dioufa v neděli večer udržet na uzdě.