Dynamo i nadále čeká na první výhru, doma nestačilo na Slovácko. Teplice získaly jen bod

Sobotní program 11. kola Chance Ligy pokračoval dvěma odpoledními zápasy, po nichž se České Budějovice i nadále se ziskem jediného bodu trčí na dně tabulky. Proti Slovácku totiž na první výhru v ligové sezoně nedosáhly (0:2). Zrovna nejlépe se nedařilo ani předposledním Teplicím, které se potřebovaly vymanit z vleklé krize – Na Stínadlech totiž pouze remizovaly s pražskou Duklou 1:1.

Do první vážné situace se dostal v deváté minutě Quadri Adediran, který běžel sám na Milana Heču, jenže ho doběhl Ondřej Kukučka a jeho pokus zablokoval. Jihočeši byli aktivnějším celkem a další gólovou příležitost si vypracovali ve 28. minutě, kdy si na prodloužený centr od rohového praporku naskočil Vincent Trummer, ale trestuhodně minul. Krutý moment pro svěřence Františka Straky přišel v závěru první půle. Merchas Doski přijímal balon uvnitř vápna a velmi nešťastně ho fauloval Ondřej Čoudek. Penaltu pro tým z Uherského hradiště proměnil Marek Havlík, jenž si připsal druhý přesný zásah v řadě.

Dynamo začalo již od vstupu do druhého dějství hrát vabank v zadních řadách, málem se mu to ale v 50. minutě vymstilo. Po odvrácené standardce se dostal Kim Seung-Bin do souboje tváří tvář s Vilémem Fendrichem, který jeho střelu zneškodnil. Další ostrý brejk Slovácka přišel v 53. minutě, kdy zakončoval Patrik Blahút z pravé strany, ale domácí výběr podržel Fendrich skvělým reflexivním zákrokem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po hodině hry si Slovácko vytvořilo další gólovou šanci, v níž se objevil Michael Krmenčík. Útočník si naběhl za obranu a zakončením na dlouhou nohu orazítkoval břevno Fendrichovy brány. Šance na bodový zisk domácích fotbalistů znemožnil v 80. minutě Blahút, jehož krásným obloučkem našel Michal Trávník za obranou Dynama. Střela slovenského křídelníka z úhlu prošla Fendrichovi mezi nohama a zpečetila výsledek klání na 2:0.

Celek Romana Westa triumfem 2:0 mírně vylepšil bilanci v jihočeské metropoli. Těsná výhra je teprve druhým tříbodovým úspěchem za posledních 11 vzájemných duelů hraných na stadionu Střelecký ostrov. Po reprezentační pauze Slovácko na domácím hřišti vyzve Teplice. Českobudějovičtí fotbalisté se naopak vydají na půdu Karviné.

Teplice i Dukla byly od prvního kola přikovány na spodku tabulky. Dal se tak očekávat souboj, do nějž by oba celky vstoupily opatrně ve snaze neztratit šanci na cenné body. Začátek tomu ale moc nenasvědčoval, týmy hrály aktivní fotbal, který neměl daleko ke gólům. Nejblíže byl hned v sedmé minutě domácí Matěj Radosta, který trefil tyč.

Po hlušším období hry, ve kterém se hojně přerušovalo, přišly kolem 25. minuty dvě velké příležitosti domácích. Ke smutku domácích tribun ale po přihrávce Jaroslava Harušťáka netrefil v pádu bránu Abdallah Gning, o pár desítek vteřin měl hlavu v dlaních Mohamed Yasser. Byť se hra po těchto šancích trochu vyrovnala, měly Teplice pořád navrch. Převaha se jim podařila přetavit v gól těsně před poločasem. Po nenápadné kombinaci se k míči dostal na levé straně aktivní Harušťák, jenž poslal ideální centr na malé vápno, kde mezi dvojicí stoperů vyplaval s přesnou hlavičkou Yasser.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

To hosté nechtěli nechat jen tak a vypadal podle toho začátek druhého poločasu, kdy se ve velké šanci objevil Jakub Řezníček, ale ten na míč těsně nedosáhl. Teplice byly pasivnějším týmem, nicméně tlak Dukly byl bez momentu překvapení. V 68. minutě však vybuchla lavička pražského celku nadšením, kdy se díky dobrému pohybu ve vápně prosadil Muris Mešanovič.

V dalším průběhu zápasu se odehrával spíše boj o střed pole a bylo zřetelné, že o získaný bod nechce nikdo přijít. Situaci nezměnila ani čevená karta pro Radostu v 78. minutě. I proto došel zápas až do remízového konce, který však situaci obou celků nijak výrazně neřeší. O další ligové body se Teplice poperou po reprezentační pauze na Slovácku, Dukla přivítá Pardubice.