V Ostravě si budou muset na podobu nového stadionu počkat. Projekt bude vyhotoven zhruba za rok

Ostravský Baník na nový stadion čeká jako na smilování. Atletická dráha, která obepíná hřiště na Městském stadionu ve Vítkovicích, do fotbalové arény nepatří a fanoušci i kluboví představitelé si to uvědomují. Ví to i město, které v posledních týdnech intenzivně jedná o vyhlášení architektonické soutěže na nový stadion na Bazalech. "Pokud se nic nepokazí, máme v plánu, aby byla architektonická soutěž vyhlášená před koncem listopadu," připustil v rozhovoru pro Moravskoslezský deník ostravský zastupitel Lukáš Semerák.

V Ostravě by měla vyrůst nová moderní aréna, která by kromě zápasů Baníku mohla hostit i mezinárodní zápasy českého národního týmu. "V zadání soutěže je požadavek na stadion pro 19 a půl až 20 tisíc návštěvníků do dvou a půl miliard korun. Orientovali jsme se podle ceny za sedačku, kterou architekti stanovili zhruba na čtyři až pět tisíc euro," prozradil v rozhovoru pro Deník Semerák, podle kterého by nové Bazaly měly být nejmodernějším stánkem v republice.

"Máme trochu hendikep, že se v Česku nemáme kde inspirovat. Jedinou novou arénou je aréna v Hradci Králové, která ale není tak komfortní a zákulisně víme, že z ekonomických důvodů se některé plány musely oželet. Další v řadě je stadion v Edenu, ale ten je už 17 let starý," nabídl výčet alespoň trochu srovnatelných stadionů.

Neoficiální vizualizace nových Bazal. Architekt David Kotek, Projektstudio

Co od nového stadionu v Ostravě očekávají, řešili zastupitelé s klubem dlouhé měsíce. Nakonec se shodli, že na tom, že dvacetitisícová kapacita je pro město velikosti Ostravy dostatečná.

"O podobě nového stadionu jsme diskutovali půl roku. Vzpomínám si, že na začátku pan majitel tvrdil, že bude rád za cokoliv, jen když Baník nebude muset hrát na atletickém stadionu, časem ale začal tlačit na to, aby ta kapacita byla vyšší. Finální kapacita z našeho pohledu není nijak přemrštěná a zároveň je dostatečná i pro mezinárodní zápasy," řekl Semerák.

Hlavním investorem bude město

I vzhledem k relativně vysoké domluvené kapacitě bude cena stadionu přesahovat dvě miliardy. Na financování se bude podílet hlavně město, které je hlavním investorem. O zapojení klubu a dalších subjektů se zatím jedná.

"Může to vypadat jako vysoká částka, ale vzhledem k našim plánům je odpovídající. Nechceme stavět jen technisistní stadion, ale chceme, aby to byla stavba s nějakou přidanou hodnotou. V plánu jsou i restaurace nebo fitness centrum, aby měl stadion každodenní využití. Všechny tyhle věci něco stojí," uvedl Semerák.

Před pár týdny internet obletěla nová podoba Balalů, zastupitel, který má celý projekt na starost, ale upozorňuje, že jde jen o neoficiální vizualizaci. "Studie, která obletěla média není oficiální. Pan architekt, který ji v dobré víře vytvořil, chtěl asi nalákat fanoušky Baníku na nový stadion, ale rozhodně to neznamená, že nové Bazaly budou přesně takové. To jak bude stadion vypadat zatím neví opravu nikdo. Finální návrh vzejde až z architektonické soutěže."

Neoficiální vizualizace ostravských Bazal. Architekt David Kotek, Projektstudio

Nová podoba Bazalů bude známá nejdřív za rok, kdy by měly být zveřejněné výsledky architektonické soutěže. "Mohl by to být hezký vánoční dárek pro fanoušky," myslí si Semerák.

A kdy se na Bazaly vrátí nejvyšší soutěž? Na to si v Ostravě budou muset ještě chvíli počkat. "Chtěli jsme na novém stadionu zahájit sezonu 2028/29, ale to je velmi nepravděpodobné. Mnohem reálněji se jeví varianta otevření v průběhu roku 2029. Pokud by se to do pěti let nestihlo, otevřeně říkám, že je to ostuda," prozradil Semerák.