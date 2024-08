Gólem v předkole si řekl o přestup. Plzeň přivedla útočníka Adua z Kryvbasu

Prince Kwabena Adu přestoupil do Plzně.

Plzeň dotáhla příchod další posily na hrot útoku. Po Danielu Vašulínovi, Christophu Kabongovi a Ricardinhovi přišel do Štruncových sadů ghanský forvard Prince Kwabena Adu (20), kterého si Viktoria vyhlédla při vzájemném souboji o Evropskou ligu s ukrajinským Kryvbasem. Talentovaný fotbalista podepsal v Plzni smlouvu na tři roky.

Mladý africký útočník nejdřív Plzeň trápil. Na začátku srpna jí dal v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy v domácím azylu Kryvbasu v Košicích úvodní branku ukrajinského mužstva, které následně prohrálo 1:2. Ve venkovní odvetě v Doosan areně pak Adu znovu patřil k nejnebezpečnějším hráčům svého týmu, porážce 0:1 od Plzně a vyřazení nicméně nezabránil.

"Vzhledem k postupu do pohárové Evropy nás čeká náročný program na třech frontách a chceme na něj být co nejlépe připraveni. O hráči jsme věděli, navíc nás velmi zaujal i během vzájemných duelů s Kryvbasem. Jde o silného, rychlého a technicky vybaveného útočníka. Když se naskytla příležitost přivést ho do našeho týmu, reagovali jsme a slibujeme si od něj ještě větší zvýšení konkurence v ofenzivě," prozradil sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Adu přišel do Kryvbasu před minulou sezonou z běloruského Islochu. Předtím působil v Ghaně v celku Bechem United, kde v tamní nejvyšší soutěži nasázel v 17 letech osm branek v pouhých 13 zápasech. "Opět jde věkově o talentovaného fotbalistu, který se chce rozvíjet a posunout ve své kariéře. U nás pro to bude mít veškeré podmínky a předpoklady," řekl Kolář.

Na Ukrajině tak produktivní nebyl. V Kryvbasu napříč soutěžemi odehrál 18 duelů, dal v nich jen čtyři góly. Angažmá v Plzni pro něj bude dosavadním vrcholem kariéry. "Na vlastní oči jsem viděl, jak kvalitním klubem Viktorka je. Hraje zajímavý fotbal a má skvělé fanoušky. Na nové angažmá se těším, je to pro mě obrovská výzva," uvedl Adu pro klubový web.

Statistiky Adua v uplynulých sezonách Livesport

Premiéru v červeno-modrém dresu by si mohl odbýt o víkendu, kdy Plzeň čeká ligový duel s Libercem. K odvetě čtvrtého předkola proti Hearts ho nepustí regule UEFA. "Budou klukům držet ve čtvrtek palce, aby vše zvládli a mohli jsme si pak společně zahrát Evropskou ligu," řekl mladý Ghaňan.

Západočeši jsou s blížícím se závěrem přestupního období aktivní. Vedle Adua by mohli přivést posilu také do obrany za klíčového stopera Robina Hranáče, jenž o víkendu přestoupil do německého Hoffenheimu. Podle spekulací médií se Viktoria zajímá například o kapitána Partizanu Bělehrad Svetozara Markoviče.