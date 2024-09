Reprezentační přestávka a start nového ročníku Ligy národů zasadil krutou ránu pražské Spartě. Letenský tým se po dlouhých 19 letech dostal do Ligy mistrů, ale vinou mezinárodních povinností by se mu drasticky mohla rozšířit marodka o klíčové hráče. Zranění hlásí finský středopolař Kaan Kairinen (25) s českým obráncem Matějem Rynešem (23), zatámco otazník se vznáší také nad albánským záložníkem Qazimem Lacim (28).

Pokud by Sparta přišla o všechny tři hráče, byla by to citelná rána. Ryneš musel po nepříjemném pádu v sobotním utkání Česka proti Gruzii (1:4) střídat již v první půli. Na první pohled bylo očividné, že jeho záda inkasovaly tvrdý náraz a talentovaný mladík není v pořádku.

Přitom v nové sezoně patřil k nejzajímavějším tvářím Sparty a mnozí jej označují za nejlepšího levého obránce v české lize. Premiéra Ryneše v národních barvách tak nedopadla podle představ. Kouč Ivan Hašek jeho zranění po utkání potvrdil a nechal se slyšet, že na utkání s Ukrajinou bude muset udělat změnu v nominaci.

Tím však trable Letenských nekončí. Mimo hru je i pětadvacetiletý finský středopolař Kairinen, který se vinou zranění ruky nedostal ani do zápasové nominace. Sparta jej delší dobu nemohla využívat kvůli zlomenině v noze a pouhý měsíc po návratu na trávníky by mohla čekat klíčového muže souboru trenéra Larse Friise další nucená pauza.

Aby toho nebylo málo, otazník se vznáší také nad zdravotním stavem albánského záložníka Laciho. Jeho země sice zdolala Ukrajinu v pražském azylu 2:1, sparťanský záložník ale opouštěl své domovské hřiště v 73. minutě a některé albánské zdroje uvádí, že za střídáním může stát i zranění. Pokud by se informace potvrdila, jednalo by se o další citelnou ztrátu pro Spartu, která po reprezentační přestávce kromě ligových povinností zahájí 19. září působení v Lize mistrů domácím duelem proti Salcburku.