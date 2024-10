Jediný z Liberce, který obstál. Kayondo, další tajfun na lajně. Válečník a vítěz, říká první kouč

Před derby pražských "S" bylo jedním z témat, jak si Sparta poradí s hbitým Malickem Dioufem (19) na pravé straně. Neporadila. Senegalec nachystal úvodní gól. Nyní ji podobná hrozba čeká proti Liberci. Uganďan Aziz Kayondo (22) má srovnatelné schopnosti jako ligová kometa z Edenu.

Jeho příchod pod Ještěd byl nenápadný. Dorazil jako posila číslo devět. I proto, že jeho transfer bylo složitější dojednat. Liberec totiž nejednal s Vyškovem, kde Aziz Kayondo strávil jarní část, ale s Leganés, kde byl smluvně vázaný.

Nakonec se však obě strany dokázaly dohodnout a Slovan získal za částku kolem 400 tisíc eur (přibližně 10 milionů) ugandského reprezentanta do svých řad. Přitom za druholigový moravský celek odehrál jen pět soutěžních zápasů. Liberecký sportovní úsek však okouzlil natolik, že neváhal za hráče zaplatit nemalou finanční náhradu.

Statistiky Azize Kayonda v tomto ročníku Chance Ligy Livesport / FC Slovan Liberec

Postupem času se vypracoval mezi stabilní členy základní sestavy Slovanu a je čtvrtým nejvytíženějším hráčem (714 minut) v poli trenéra Radoslava Kováče. Více minut odehráli už jen Marek Icha (852), Michal Hlavatý (840) a Adam Ševínský (720).

Když Liberec vyfasoval v severočeském šlágru od Jablonce doma pět branek, těžko se v takovém utkání hledal hráč v bílém dresu, který by snesl měřítko. Jednalo se o nečekaný kolaps klubu, který v létě započal novou éru a vyhlásil boj o umístění v top čtyřce. Přesto Kováč po utkání před novináři jedno jméno vyzdvihl jako vzor. Ano, byl to Kayondo.

"Jediný hráč, kterému bych chtěl dát obrovský kredit, je Kayondo, jenom on na hřišti nechal život," prohlásil. "Je vidět, že je z těžkých poměrů a strašně si váží toho, že tady může vůbec být. Sprintoval, snažil se, bojoval a je jediný, kdo se mohl podívat do zrcadla, že pro to udělal maximum."

Tabulka Chance Ligy. Livesport

Trenér Jan Kameník, který vede Vyškov, nebyl překvapený. Ba naopak! "Kayonda žene neuvěřitelná vnitřní energie. Je to obrovský bojovník, nebál bych se jej nazvat válečníkem a vítězným typem," vzpomíná v rozhovoru pro Livesport Zprávy na jaro, kdy měl ugandského fotbalistu v kádru.

Jeho cesta do boje o postup do první ligy však byla trnitá. "Věděli jsme o něm už nějaký čas, ale potuloval se jinde. Měli jsme ho vyskautovaného ještě za předchozích majitelů," líčí Kameník, jak na Kayonda moravský klub přišel.

Jenže pro podzimní část minulé sezony na něj Vyškov nedosáhl. Kayondo zamířil z Leganés na hostování do Hapoelu Tel Aviv. V zimě se stěhoval znovu, tentokrát už do Česka. "V klubu se změnila majetková struktura a nový vlastník rozhodl, že Kayondo a Fomba (dnes hráč Baníku) budou na jaře hrát za Vyškov, aby nám pomohli v boji o nejvyšší příčky."

Jenže Kameník si zajímavého levonohého fotbalistu užil jen krátce. Zvládl pár přípravných zápasů a poté vypadl kvůli zlomené ruce na téměř celé jaro. "Při jedné z cest do Ugandy, kde si musel vyřídit záležitosti ohledně víz, si nešťastně zlomil ruku. Vrátil se nám až na závěr soutěže a následnou baráž s Karvinou."

V dresu Ugandy na sebe Kayondo několikrát upozornil. Zajímavostí pak jsou jeho dvě podobné trefy v kvalifikaci na Africký pohár národů, kdy se z levé strany prosadil v roce 2023 a stejný kousek se mu povedl i letos.

Celkem odehrál za Vyškov pět soutěžních zápasů, přesto po něm Slovan v létě skočil a neváhal utratit částku, která se i s bonusy pohybuje kolem 10 milionů korun. Čím se stal Kayondo natolik zajímavým, aby si vysloužil přestup?

"Nešetří krokem, má výborný akční rádius, dokáže se pohybovat na velkém prostoru. Má výbornou levou nohu, má dobrý centr, je klidný na balonu a umí se uvolnit. To jsou podle mě atributy, kvůli kterým si jej Slovan vybral," popisuje Kameník libereckého wingbacka.

Jeho charakteristika až nápadně kopíruje popis senegalského obránce El Hadjiho Malicka Dioufa ze Slavie, který z pozice levého wingbacka vstřelil v tomto ročníku Chance Ligy už pět branek a na dvě přihrál.

Jak už bylo řečeno v úvodu, potíže dělal i Spartě. "Jsou si v něčem podobní, ale Diouf má neuvěřitelná čísla. Střílí důležité góly, podílí se na bodech. U Kayonda se tato složka zatím neprojevuje," nebrání se srovnání vyškovský kouč a poukazuje na fakt, že Kayondo má v lize zatím jen jednu asistenci.

O tom, že to ugandský reprezentant může dotáhnout z Liberce ještě dál, nepochybuje. "Jsem přesvědčený o tom, že když bude dobře vedený, čeká ho další zajímavý přestup. Podle by mohl hráčem pro českou špičku či kluby ze zahraničí," dodává.

Rudí si jeho slova budou moct ověřit v přímé konfrontaci již večer na Letné.