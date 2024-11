Kapacita by se měla pohybovat mezi 30 až 40 tisíci, prozradil Tvrdík o rozšíření Edenu

Slavia mašíruje za splněným snem, když vede o parník Chance Ligu. Vedení klubu se navíc netají ani velkými plány, jak ještě vylepšit podmínky pro tábor sešívaných. V plánu je rozšíření kapacity stadionu, stejně jako využití unikátní technologie, která má pomoci s kvalitou trávníku. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (56) o všem promluvil v Totálním podcastu. Ohledně trávníku se vicemistr z Edenu inspiroval v Juventusu. Kapacita upraveného Edenu by se pak měla pohybovat mezi 30 až 40 tisíci míst. "Je to jako sen a já jsem rád, že u toho mohu být," neskrýval spokojenost Tvrdík.

Slavia vládne české nejvyšší soutěži a Tvrdík neskrývá nadšení, jak vše parta pod vedením Jindřicha Trpišovského zvládá. Šéfové Slavie ale nespí na vavřínech a tvrdě pracují na tom, aby se sešívaným vedlo ještě lépe a měli k dispozici kvalitnější podmínky. Jednou z nich je třeba lepší trávník, který se často trhal a bránil Slavii praktikovat hru, kterou chtěla předvádět. A k tomu by mělo být možné, aby se na stadionu mohly konat koncerty či jiné společenské akce.

"Smluvně jsme si zajistili technologii, která je k vidění na řadě stadionů. Naši lidé byli přímo u pokládky na stadionu Juventusu. Jeden den se pokládá trávník, což trvá v řádu hodin. Využívá se unikátní technologie, kdy se trávník prošívá 18 centimetrů do hloubky a ta ho ukotvuje do země. Vytvoří se koberec umělých vláken. Trávník je pevný 24 hodin poté, co je připevněn," konstatoval v Totálním podcastu Tvrdík.

Na hřišti, kde je využita stejná technologie, pak Slavia odehrála zápas Evropské ligy ve Frankfurtu. "Věřím, že s touhle technologií budeme mít po starostech a zmizí problémy, co nás trápily dřív. Počítáme s tím, že chceme hrát v příští sezoně první zápas 20. července doma. O týden dříve bude generálka a my tři týdny předtím chceme využít tuto technologii. Trávník je přiměřeně rychlý, naplňuje naše očekávání. Příští rok bude skvělý," tvrdil nadšeně Tvrdík.

Rozšíření Edenu

Další skvělou zprávou pro Slavii je, že se klub připravuje na rozšíření kapacity stadionu. O té se mluví od chvíle, kdy klub převzal jako majitel Pavel Tykač. Tvrdík pak odmítl, že by se současný stánek Slavie zavíral. Nutnost navýšit kapacitu ale vidí jako nevyhnutelnou.

"Před zápasem s Karvinou jsme byli v neuvěřitelné situaci. Neměli jsme před výkopem k prodeji ani jeden normální lístek, a to nám ještě Karviná umožnila využít sektor hostů. Neměli jsme ani jeden VIP lístek. A to se hrálo v podstatě v nejhorším čase, v neděli večer. Při vědomí, že většina našich fanoušků je z republiky, dojíždí a ten zápas je vyprodán," svěřil se Tvrdík. "To nás vede k přesvědčení, že rozšířit kapacitu stadionu je nejen koníčkem majitele, ale je to i ekonomicky smysluplné," dodal.

Rozhodnutí podobného charakteru musí udělat majitel klubu. "To rozhodnutí přísluší jenom jemu, on nám nechává velkou míru volnosti, ale o stadionu je to logicky majitelské rozhodnutí. Byl jsem na konferenci, kde o tom hovořil. Rozhodnutí o rozšíření nepadlo, za mě k němu ale dojde. Teď jsme ve stadiu, kdy vše řešíme s Magistrátem hlavního města. Chci poděkovat vedení Prahy za ochotu a součinnost s vedením Prahy 10, kterému také děkuji. Máme shodu na tom, že prostor pro rozšíření stadionu existuje. Magistrát i Městská část Praha 10 to podpoří. Hledáme jen vhodnou formu, aby to co nejméně narušilo soužití s obyvatelstvem Prahy 10 a my splnili všechna náročná kritéria," prozradil bývalý politik.

A přidal i konkrétní věci, jak by to po navýšení kapacity mělo v Edenu vypadat. "Můj názor je, že se budeme u rozšíření pohybovat kapacitně mezi třiceti až čtyřiceti tisíci. Jak rychle k tomu dojde, to je otázka také toho, jak rychle dnes fungují stavební úřady. Těžko říct, jak se vše dá v tomhle systému realizovat," uvedl Tvrdík.

"Majitel vše konzultuje s architekty, věnuje se tomu i jeho žena. Ten stadion bude krásný, řešit se bude i jeho okolí. Je to sen, že mohu být u toho. Myslím, že rok 2030 bude termínem, kdy budeme blízko. Vlastně to není sen. Je to příběh, co běží," uzavřel Tvrdík.