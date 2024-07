Kdyby přihrál na dva góly, nebo je sám dal, je teď králem Prahy, hájil Friis posilu Krasniqiho

Mohl být za hvězdu, ale zahodil dvě obrovské šance. Ermal Krasniqi (25), letní ofenzivní posila mistrovské Sparty, nevyšperkoval gólově svou premiéru v rudém dresu. Trenér Lars Friis (48) se hráče po utkání zastával, experti mu však vyčinili. "Kdyby připravil dva góly, nebo je sám dal, je teď králem Prahy, ale nestalo se," konstatoval Friis po výhře 2:1 nad Pardubicemi. "Jednu z těch dvou velkých šancí měl proměnit," řekl bývalý trenér Sparty Zdeněk Ščasný ve studiu O2 TV.

Krasniqi naskočil do utkání v 61. minutě za stavu 2:1 pro úřadujícího mistra. Natěšení fanoušci čekali, co jim nová posila předvede. Ve výsledku zahodil dvě velké šance. Kdyby aspoň jednu dal, mohla Sparta dohrávat duel v pohodě s luxusním náskokem.

"Snažím se vždycky vzít ze všeho to pozitivní. Hrál poprvé před plným stadionem na Letné a snažil se na diváky udělat dojem. Nebudu mu to zakončení určitě vyčítat, ale je třeba se poučit. Musíte vidět, že to nejsložitější zvládl, dostal se do šancí. Jen koncovku nezvládl," konstatoval trenér Friis. "Kdyby přihrál na dva góly, nebo je sám dal, je teď králem Prahy," dodal.

To u expertů ve studiu O2 TV se útočník kritice nevyhnul. "Chápu, že to byl jeho první zápas a on chtěl dát branku. Ale aspoň jedna příležitost se měla proměnit. Sparta by se uklidnila. Dovedete si představit, kdyby třeba Pardubice v poslední minutě vyrovnaly? Spartu by to stálo body," hodnotil výkon sparťanské posily Zdeněk Ščasný, který v minulosti na Letné pracoval jako trenér i sportovní ředitel.

Někdejší útočník Letenských Václav Kadlec začal pochvalou Krasniqiho. "Ukázal, že rychlost má," prohlásil střelec divizního Milína. Sám se v podobných situacích ocitl i na Letné nesčetněkrát, dokázal se tedy vžít do pocitů, které musely běžet hlavou Krasniqimu. "Když už se v těch šancích rozhodl zakončovat, musí dát branku. Nebyla to složitá situace," neskrýval zklamání.

Krasniqi ani jednou ze dvou gólových nabídek neproměnil. "Rozumím, že se chtěl uvést gólem, ale trefil to špatně. Měl hodně času a volil špatné řešení," hodnotil Kadlec ve studiu. "Měl v tu chvíli přihrát Kuchtovi, nebo klidně Wiesnerovi. U druhé situace mohl také přihrávat, ale zase zakončil a nebyl z toho gól. Když se vám to stane podruhý, je to blbý," konstatoval s tím, že si možná posila v šatně vyslechne od spoluhráče Kuchty své. "Já bych to spolknul, ale jak znám Kuchtu, tak mu to připomene," dodal Kadlec.