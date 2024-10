Kozel po drtivém triumfu: Porazil jsem Slavii i Spartu, ale tohle bylo nejsladší vítězství

Kouč fotbalistů Jablonce Luboš Kozel (53) nechtěl mluvit o satisfakci, přestože dosáhl jednoho z největších vítězství v trenérské kariéře. Jeho tým triumfoval na stadionu Liberce drtivě 5:0 a připsal si nejvyšší výhru v podještědském derby v samostatné ligové historii. Právě Slovan se přitom v létě jeho služeb zřekl a na lavičce dal přednost Radoslavu Kováčovi (44). Kozel si navíc v jejich vzájemném duelu připsal jubilejní 100. ligové vítězství v trenérské kariéře.

Na lavičce Liberce ani jedno z šesti podještědských derby v nejvyšší soutěži neprohrál. Ani to však Kozlovi nestačilo, nové vedení klubu v čele s majitelem Ondřejem Kaniou ukončilo s třiapadesátiletým koučem spolupráci. Bývalý hráč Slavie zamířil k rivalovi a první vzájemnou konfrontaci jasně ovládl. Už na lavičce soupeře zlepšil svou sérii v derby na sedmé utkání bez porážky.

"Snažil jsem se nepřenášet na mužstvo, že mi na tom záleží. Na takový zápas motivovat ani nepotřebujete. Připravoval jsem tým tak, abychom byli silní a koncentrovaní. Spíš jsem se snažil hráče uklidnit. To se podařilo a domácí to nezvládli. Satisfakce je teď silné slovo, ale jsem šťastný. Navíc to bylo 100. vítězství v mojí trenérské kariéře," uvedl Kozel na tiskové konferenci.

"Na telefonu mám asi 38 nepřijatých zpráv, ještě nevím, kdo všechno mi psal. Hráčům jsem slíbil dobrou večeři. Už teď mi říkali, že chtějí jít do Ambiente," usmál se rodák z Vlašimi, jehož svěřenci poskočili v neúplné tabulce na čtvrté místo.

Kozel připravil s Jabloncem svému bývalému klubu neklidnou reprezentační pauzu. Roztrpčený Kania zareagoval ještě v průběhu derby. "Je 73. minuta jedné z nejpotupnějších proher a výkonů v historii klubu a fanoušci stále na tribunách fandí. Díky jim. Dnes jsme spadli na dno. V životě jsem zatím jen vítězil a tohle jsou pro mě nové pocity, zdržím se tak jakýchkoliv komentářů, kterých bych mohl později litovat," napsal majitel Slovanu na sociální síti X.

Liberec v létě výrazně přebudoval také kádr a začátek sezony neodpovídá jeho ambicím. Z šesti domácích zápasů dokázal porazit pouze Pardubice, v derby po přestávce hned čtyřikrát inkasoval.

"Zkušenosti rozhodně hrály roli. Na jaře jsem tu vedl Liberec při remíze 3:3 a z toho týmu nastoupilo dnes za Jablonec sedm hráčů. Za Slovan myslím jen dva," poukázal Kozel. "Porazil jsem Slavii, Spartu, ale vždy to bylo spíše ubojované vítězství. Z hlediska kvality hry bylo tohle pro mě asi opravdu nejsladší vítězství," dodal.