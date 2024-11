Krejčí, Čvančara i nejvýdělečnější vstupné. Sparta skončila počtvrté pod Křetínským v plusu

Už počtvrté po koupi klubu Danielem Křetínským v roce 2004 skončila Sparta v kladných číslech. V sezoně 2023/24 vykázala zisk 46,2 milionu korun. Přitom do roku 2017 byla hned dvanáctkrát za sebou v mnohdy výrazném minusu, poslední dobou však situaci stabilizovala. Zajímavý je i nárůst obchodních příjmů o 82 %. Za vstupenky či permanentky vydělali Letenští 184,4 milionu korun, a dosáhli tak v tomto ohledu nejvyššího příjmu v historii klubu.

Byl to v této éře ekonomicky druhý nejúspěšnější ročník. V předchozím ročníku 2022/23 vykázala Sparta ztrátu 254,6 milionu korun, zatímco v rekordním ročníku 2018/19 to byl naopak zisk 311,6 milionu korun.

"Kladný hospodářský výsledek ročníku 2023/2024 je odrazem tvrdé práce všech, kteří byli v uplynulé sezoně součástí Sparty. Velké poděkování patří fanouškům a obchodním partnerům. Na tyto výsledky jsme navázali postupem do Ligy mistrů, nyní je povinností nás všech podávat takové výkony, abychom se vypořádali s aktuálním složitým obdobím," řekl pro klubový web místopředseda představenstva Sparty František Čupr.

Důvodem zisku za minulou sezonu byly vedle dosažení pozitivního transferového salda i rekordní prodeje vstupenek a reklamy společně s úspěšným tažením Evropskou ligou, v níž se Letenští dostali až do osmifinále. Zároveň se na zisku odrazily prodeje Tomáše Čvančary do Borussie Mönchengladbach a Ladislava Krejčího do Girony.

Nejzajímavější položkou jsou však obchodní příjmy klubu, které v minulé sezoně dosáhly hodnoty 476,8 milionu, z čehož činila 201,5 milionu korun reklama. V sezoně 2022/2023 byly obchodní příjmy 262,2 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 82 %.

"Finanční výsledky z uplynulé sezony jsou výsledkem růstu klubu ve sportovní i komerční oblasti. Významnou roli na pozitivní hospodářské bilanci mají stabilní a dlouhodobá obchodní partnerství, ale i mimořádná podpora fanoušků a jejich zájem o klub," uvedl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Celkové příjmy ze vstupného činily v minulé sezoně 184,4 milionu korun, v tomto ohledu jde nejvyšší příjem v historii klubu. Oproti sezoně 2022/2023, v níž klub nehrál v základní skupině žádné evropské soutěže, vyrostla v celkovém součtu tržba z prodeje vstupenek o 124,5 %.

Klub prodal v sezoně 2023/24 celkem devět tisíc permanentek, což bylo maximum nabízené k prodeji. Díky velkému zájmu byla zavedena čekací listina, na níž je aktuálně přes 21 tisíc fanoušků.