Birmančevič? Dál chce hrát za Spartu. Manko na Slavii není nesmazatelné, myslí si Čupr

Sparta neprožívá nejšťastnější období. Po dvou mistrovských titulech se tým vedený Larsem Friisem zmítá v krizi. Herně i výsledkově chřadne. Co musí Letenští udělat, aby se nastartovali? Kde se stala chyba? A co stojí za absencí hvězdného srbského křídelníka Veljka Birmančeviče? O tom všem promluvil v podcastu Sparťanské Noviny František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty. "Dokud je šance, musíte pracovat, aby se sezona zachránila," velí.

Dva mistrovské tituly mohly u leckoho z fanoušků vyvolat dojem, že se ze Sparty stane mašina, která bude přidávat do sbírky jeden titul za druhým. Jenže po slibném startu do sezony vystřídala pohodu mizérie a také František Čupr přiznává, že je Sparta v krizi.

"Je to věc, z které jsme všichni nešťastní a hledáme cestu, jak z toho ven. Třeba po zápase s Baníkem jsem šel do kabiny za hráči a realizákem. Byl jsem dost rozezlen, jak k tomu hráči v tuto chvíli přistupují," prozradil v podcastu pro Sparťanské Noviny jeden z šéfů mistrovského klubu.

Tvrdí, že všichni na Letné mají maximální komfort pro to, aby vše fungovalo na 100 procent. Přiznal také, že i odměny za postup do Ligy mistrů, byly nadstandardní. "A bohužel se nám to teď nevrací," povzdechl si a hráčům zdůraznil, že se musí vrátit k tvrdé práci, kdy cílem klubu není jen Liga mistrů, ale Sparta musí chtít vyhrát každý jeden zápas ve všech soutěžích.

Sám se druhý den po domácím selhání s Baníkem (1:3) sešel i s Tomášem Rosickým a Tomášem Sivokem. "Byl jsem svědkem toho, jak se hráči před tréninkem zavřeli do posilovny a vyříkávali si tam nějaké věci. My jsme se bavili s oběma Tomáši o tom, co je třeba změnit, co je třeba nastavit, aby z hráčů spadla ta deka, o které se mluví," prozradil Čupr.

I když padlo hodně slov, nejspíš na hráče mohl podle Čupra dolehnout fakt, že splnili vysněný cíl v podobě postupu do Ligy mistrů. "Pro někoho to vypadalo, že máme odpracováno, ale tak to není. Musíme se vrátit na zem a začít tvrdě pracovat, kde jsme přestali," doplnil funkcionář Sparty s tím, že takhle rychlý propad výkonnosti nikdy nezažil.

Čupr se nevyhýbal ani hodně citlivým tématům, jako je absence Srba Veljka Birmančeviče v sestavě. V médiích se hodně psalo o možných neshodách hvězdy s kvartetem hráčů z Albánie a Kosova. Výkonný místopředseda představenstva ale zopakoval to, co zaznělo v klubovém prohlášení. Tedy že je klub maximálně otevřený k hráčům všech národností, vyznání a orientace.

"Za tím si na tisíc procent stojím. S Birmou jsem hodinu seděl a řekl mi jednoznačně, že chce dál za Spartu hrát, pokračovat tady," přesvědčoval Čupr.

"Říkal, že žádný problém nemá. Birma je zraněný a bude out na čtyři až šest týdnů. Bohužel v tom spousta lidí hledá senzaci, něco, co v tom není. Problém vážně není v kabině," dodal s tím, že za problém nepovažuje to, že si jdou hráči něco vyříkat do posilovny a zvýší u toho hlas.

Připustil také, že možná k zásadní chybě došlo na Letné v létě. S vidinou účasti reprezentantů na evropském šampionátu, velmi krátké pauze a také úkolu dostat se ligové fáze Champions League, nedošlo k zásadnímu okysličení kádru.

"Z pohledu cíle dostat se do Ligy mistrů se to vyplatilo. Kdybych měl ale informace, co mám teď, na začátku sezony, tak bych chtěl po Tomáši Rosickém, aby se víc zamyslel nad okysličením kádru. Udělali jsme chybu, že jsme to neudělali. To je můj osobní názor, prezentoval jsem ho i Tomovi. Ale po bitvě je každý generál," konstatoval funkcionář Sparty.

"Tým byl spolu nějakou dobu, měli jsme dva tituly, double. Věřili jsme, že to pojede dál, krize ale přišla. Mysleli jsme, že to může skřípat více na začátku, po odchodu Krejdy (Ladislava Krejčího) a Briana (Priskeho). Ale všechno šlapalo, mysleli jsme si, že to bude paráda," přiznal a souhlasí s názorem Sivoka, že musí do hráčů napumpovat myšlení, jako by Sparta nezískala dva mistrovské tituly v řadě.

Čupr pochopitelně nemůže pominout kritické hlasy směrem k trenérům i Rosickému. Tady má jedna z hlavních postav letenského klubu jasno.

"Lars je skvělý trenér a zaslouží si důvěru. Je tu s námi nějakou dobu, ty úspěchy jdou do značné míry za ním. Byl tu s Brianem. Dokázali, že to jde, vtisknout Spartě herní systém, umí hráče připravit. Ano, teď se pár zápasů nepovedlo, ale oni makají, motivují hráče, vymýšlejí strategie," pochválil trenérský tým. Snad kdyby krize trvala více měsíců, tak by se hledalo řešení. "Ale ne teď, není správná doba," doplnil.

Navíc je přesvědčený o tom, že sezona se pořád dá zachránit. Manko na Slavii je sice dvanáctibodové, ale nikoliv nesmazatelné.

Pořadí na čele Chance Ligy. Livesport

"Dokud je šance, musíte pracovat. Není nereálné, že se to ještě povede. Slavia přece bude hrát ještě s Plzní, bude derby na Letné, je tu nadstavba. Nevidím důvod, proč by to nešlo," pumpoval optimismus do sparťanského tábora Čupr.

"Ano momentálně je Sparta v krizi, ale ta přijde na každého v profesním i osobním životě. Musíte pak najít vůli a chtít to zlomit. Kdyby tady nebyla vůle, tak to by to byl problém, ale takhle to necítím," dodal.

Program Chance Ligy