Letáček je blízko přestupu do Getafe. Baník souhlasil s přestupem, brankář odletěl do Španělska

Fotbalový brankář Jiří Letáček (25) je blízko přestupu z Ostravy do Getafe. Baník souhlasil s nabídkou, kterou od španělského klubu obdržel a gólman tak míří jednat do Madridu. Ostravský celek to potvrdil na svém webu.

Baník uvedl, že minulý týden obdržel konkrétní nabídku na Letáčkův přestup a v posledních dnech jednání výrazně pokročila. S jakým klubem jedná, ale nespecifikoval.

"Jirkovi jsme dnes dali souhlas, aby mohl závěrečnou fázi jednání absolvovat přímo v zahraničí. Dnes se tedy od mužstva odpojuje a uvidíme, co přinesou příští hodiny," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Letáček přišel do Baníku předloni z rodných Pardubic. V české lize bývalý mládežnický reprezentant odchytal 64 zápasů. V uplynulém ročníku pomohl ostravskému týmu ke čtvrtému místu.

Getafe skončilo v minulé sezoně španělské ligy dvanácté.