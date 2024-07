Tomáš Chorý (29) podepsal tříletý kontrakt ve Slavii a postaral se tak o letní přestupovou bombu. Útočník národního týmu rozděluje fanoušky po celém Česku, a tak se nelze divit, že ani řada příznivců sešívaných není z jeho příchodu nadšená. Co jeho příchod znamená pro celou ligu? Jaká role ho v Edenu čeká? A jak číst chladné oznámení jeho odchodu ze strany plzeňské Viktorky? To jsme probrali se sportovním novinářem, který Chorého kariéru detailně sleduje posledních 10 let, Janem Dočkalem.

Nejtřaskavější přestup léta se udál na trase Plzeň – Praha. Slavia z Viktorie přivedla jednoho z klíčových hráčů Tomáše Chorého. Urostlý útočník oblékal dres Plzně více než šest let. Nyní si v sezoně, na jejímž konci čeká na mistra odměna v podobě účasti ve skupinové fázi Ligy mistrů, zahraje proti ní.

"Už jen samotná výplata kolem milionu korun měsíčně je taková nabídka, která se neodmítá. Přijde mi, že nůžky mezi Spartou, Slavií a zbytkem ligy se čím dál více rozevírají, možná se v příštích letech dočkáme podobné dominance jako ve Skotsku, kde to je taky dlouhodobě jen o Celticu a o Rangers. Tomáš Chorý je navíc po lidské stránce skvělý kluk, takže mě nepřekvapilo, že ho chtějí mít ve Slavii za spoluhráče," říká Jan Dočkal.

Livesport Daily #295: Milion měsíčně nejde odmítnout, říká o přestupu Chorého Jan Dočkal. Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zákulisí přestupu Chorého do Slavie.

Jeho vztah ke Spartě a problematickou minulost vůči Slavii.

Možné varianty ofenzivního složení Slavie

