Livesport Daily #265: Neměli jsme špatnou sezonu, ale změny v klubu jsou potřeba, říká Strašák.

Víc než 10 let byl Lukáš Vala support lídrem kotle fotbalové Slavie. Pak se vzhledem ke generační obměně rozhodl skončit, dnes vede úspěšnou firmu a ve volném čase dál pomáhá Slavii třeba s předzápasovým programem nebo s přípravou nového goalsongu. Co muži přezdívanému Strašák vadí na fanoušcích na sociálních sítích a jaké emoce cítí vůči Spartě? I o tom je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily.

"Mám rád rivalitu, ale třeba na sociálních sítích mi už extrémně vadí, když fanoušci jednoho nebo druhého klubu řvou a tupě si nadávají," říká Vala. "Oba ty fanouškovské tábory jsou stejné, to říkám na rovinu. Pamatuju si devět let, kdy nám se dařilo a Sparta nevyhrála titul. Kolikrát jsem po zápasech Sparty četl komentáře na rozhodčí a slávisti jim na to psali, že brečí. Když se daří, nehledáš vnější vlivy, které by ti škodily. Teď se to otočilo, Slavii se tolik nedaří a o fňukání zase píšou sparťani," dodává Strašák.

Vala se nebojí chodit do médií a mluvit o tom, jak funguje fanouškovská scéna. Začínal s tím už v době, kdy byl šéfem slávistického kotle: "Nebylo to běžné, schytával jsem to i od našich, prostředí ultras a médií nejde moc dohromady. Ale já už jsem tenkrát vnímal, že pokud chceme přivádět nové lidi k fotbalu, tak je to potřeba. Věděl jsem, že média jsou důležitá cesta a myslím, že spousta lidí tenkrát začala fandit Slavii i proto, že jim byla sympatická cesta, kterou jsme tenkrát prezentovali. Bylo to vlastně takové PR v plenkách," usmívá se Vala.

"Slavia má za sebou docela dobrou sezonu. Dopadla tak, jak si nikdo z nás nepřál, ale špatná nebyla, vždyť jsme hráli čtvrtfinále Evropské ligy a v domácí lize jsme prohráli jen s jedním soupeřem. To je třeba si uvědomit, máme i dost bodů," připomíná Vala. "Nepříjemné je, že náš rival na tom byl líp a měl skvělou sezonu. U nás musí dojít k analýze a jsem přesvědčený, že i ke změnám v klubu. Ale neberu to tragicky," shrnuje právě končící sezonu Strašák.

Livesport Daily #265: Neměli jsme špatnou sezonu, ale změny v klubu jsou potřeba, říká slávista Strašák. Livesport

V páteční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jak v Edenu vnímá fanoušky v dresech hostujícího týmu?

Potřebuje Slavia k rozvoji silnou Spartu?

V čem se ještě dají zlepšit unikátní slávistická chorea?

