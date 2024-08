Livesport Daily #317: Sparta je v předkole favorit, Slavia to bude mít obtížné, říká Čihák

Pět českých celků čeká v těchto dnech klíčová fáze z hlediska případné účasti v evropských pohárech. Zatímco pražská "S" pokukují po účasti v Lize mistrů, Plzeň by ráda postoupila do Evropské Ligy a Baník s Mladou Boleslaví do Konferenční. Karty jsou však rozdány odlišně a šance na postupy se výrazně liší. Jak silný je rumunský mistr FCSB, který čeká Spartu? Co stojí za nesmírně rychlým vzestupem Royale Union, soupeře Slavie? Nejen to jsme probrali v podcastu Livesport Daily řešili s fotbalovým novinářem Jiřím Čihákem.

"FCSB, přestože jde o rumunského mistra, už dnes nemá takovou kvalitu jako před osmi lety, kdy vyřadil Spartu z boje o Ligu Mistrů. Stále však platí, že jde o hračku kontroverzního bosse Gigiho Becaliho. Zprávy, které se k němu vážou, a které z Rumunska přicházejí prakticky každý týden, jsou až neuvěřitelné," popisuje Čihák specifika rumunského celku a v dalším povídání odkrývá zbraně, které bude chtít proti Spartě použít.

"U Slavie jsem nejvíce ze všech celků zvědavý na to, v jaké sestavě nastoupí. To je největší otazník. V úvodu sezony se do popředí dostala mladší generace zastoupená třeba Filipem Prebslem nebo Danielem Filou. Trenérský tým se ale často v klíčových duelech rozhodoval pro zkušenost. Jsem hodně zvědavý," dodává fotbalový novinář.

Livesport Daily #317: Sparta je velký favorit, Slavia to bude mít naopak velmi obtížné, říká Čihák. Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Dostane se Sparta po 18 letech do základní skupiny LM?

Na jakých základech byl vybudován Royale Union?

Může Baník zaskočit favorizovanou Kodaň?

