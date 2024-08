Livesport Daily #316: MS 1934? Měli plán, který Čechoslováci překazili, popisuje historik

Fotbalový stadion v Římě pojmenovaný podle fašistické strany, nebo stadion v Turíně pojmenovaný rovnou podle vůdce Benita Mussoliniho. Taková byla realita druhého mistrovství světa ve fotbale z roku 1934. Turnaj byl zneužit k pompézní oslavě italského státního zřízení a toho, že fašismus, společně s německým nacismem, je silnější, než všichni ostatní. Na důkaz toho se Itálie s Německem měla sejít v domluveném finále. Skoro to Mussolinimu s Hitlerem vyšlo, nebýt československého týmu v čele s Pláničkou, Pučem, nebo Nejedlým, který se právě přes Německo prodral až do finále. Jak na první velkou sportovní událost kompletně zneužitou státní mocí reagoval svět? A jaké společenské postavení za první republiky měly fotbalové hvězdy? I o tom jsme si v podcastu Livesport Daily povídali ve druhém díle naší speciální historické série s historikem Michalem Stehlíkem.

"Mussolini už měl tu zemi pevně v ruce, tudíž si takovou organizaci mohl dovolit. Jednoznačně šlo o ukázání toho, jak to v Itálii skvěle funguje a samozřejmě šlo o to, že Itálie musí vyhrát. Jednak na to měla tým a jednak i pro Mussoliniho to bylo důležité, aby světu dokázal, že jeho země je nejlepší a skvěle jsme to zorganizovali. Samotným Italům pak ukázal, jak pod ním národ funguje," popisuje Stehlík hlavní motivace fašistického vůdce, který se rozhodl fotbalový světový šampionát zneužít.

"V roce 1934 je tam několik věcí dohromady. O našich už se v širší společnosti v Československu ví, že jsou skvělí. Zmínili jsme Františka Pláničku, ale klidně můžeme říct třeba Antonína Puče. Byli považováni za skvělé fotbalisty. Už tam funguje to, že novináři přijdou na nádraží, fotografují, popisují, kudy národní tým pojede, kde bude bydlet. Zájem už tehdy byl velký," odhaluje Stehlík v jednom z tématů rozhovoru to, jak československá společnost a média vnímala národní tým.

"Stříbrný výsledek jejich renomé pomohl. Stali se hvězdami. Vidíte to na magazínech, tehdejších novinách. Jsou v následujících letech daleko podrobněji sledovaní. Ambice vyrostou i ve sportovní rovině. O čtyři roky později se veřejností očekává přinejmenším znovu stříbro, ideálně zlato," usmívá se Stehlík.

