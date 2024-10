Livesport Daily #378: Alkohol? V Příbrami to tak chodilo, teď už jsem jiný, tvrdí Řezníček

Jakub Řezníček (36) se v minulém domácím utkání pražské Dukly stal členem Klubu ligových kanonýrů, tedy hráčů, kteří v nejvyšších soutěžích nastříleli alespoň 100 branek. Fotbalový útočník, který si v Česku od svých začátků v Příbrami prošel mnoha kluby včetně Sparty a Plzně, tak dosáhl cíle, se kterým přišel v létě z Brna. Povedlo se mu to navzdory mnoha problémům s životosprávou a alkoholem i absenci otce v dětství. O tom všem vypráví v Livesport Daily v místy až nevšedně otevřené zpovědi.

"Mám samozřejmě ze stého gólu velkou radost, už jsem s tím nepočítal. Když jsem viděl, jak se nám v Brně na hřišti nedaří a na návrat do ligy to nevypadalo, hlava už přemýšlela, že to nedopadne. Měl jsem za to, že kariéru dohraju v Brně. Jenže mi tam bylo oznámeno, že bude lepší, když odejdu. A to nakonec nahrálo tomu, že se mi to povedlo. Takže to tak asi mělo být," vrací se Řezníček ke svému stému gólu a vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

Zároveň přiznává, že pořád smutně vzpomíná na konec předminulé sezony, kdy mu v závěrečném kole utekla pozice nejlepšího ligového střelce. "Mrzelo mě, když mi tenkrát Václav Jurečka sebral korunu krále střelců čtyřmi góly v posledním zápase. Přišlo mi, že je dal strašně lehce… Dvakrát oběhl bránu, vrátil se do vápna a byl tam zase sám. Já přebíhal vápno a už jsem měl dva frajery na zádech. Král střelců je vedle reprezentace to jediné, co mé kariéře chybí, proto bolelo, když se to nepovedlo," vzpomíná na konec sezony 2022/23, kdy navíc Brno sestoupilo.

Sta gólů si cení o to víc, že se v průběhu kariéry nevyhnul přešlapům, které mu ji komplikovaly. "Příbram, kde jsem začínal, je hornické město. Dostali jsme peníze od pana Starky, byla tam herna na každým rohu... Takový tam život byl, bylo to normální. Když budu mluvit o Kuličovi, Otepkovi, všichni si tím prošli. Nic jiného tam nebylo, po tréninku se šlo na kafe, na pivo, do baru, všude automaty. Ta doba taková byla. Ale zas nechci, aby to vypadalo tak, že jsem byl nějaký závislý gambler. Zahrál jsem si po výplatě, byli jsme hraví, ale nebylo to tak hrozné. Ten alkohol, to bylo už od dorostu, diskotéky, honili jsme holky... Příbram takhle prostě fungovala,” vrací se Řezníček otevřeně ke svým začátkům.

Livesport Daily #378: Problémy s alkoholem? V Příbrami to tak chodilo, teď už jsem jiný, tvrdí kanonýr Řezníček

