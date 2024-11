ME do 21 let

Jednadvacítku čeká baráž s Belgií o postup na Euro na Slovensku. Byť tým Jana Suchopárka předváděl v kvalifikaci rozporuplné výkony i výsledky, na poslední chvíli druhé místo vydřel. Proti však stojí favorit, v jehož středu hrají talenti z elitních soutěží. Postup, stejně jako před dvěma lety, bude chtít vystřílet forvard, kapitán a host středečního Livesport Daily Václav Sejk. Proč si Belgii nepřál? Zůstává jeho cílem prosadit se ve Spartě? A co říká na chválu od Jindřicha Trpišovského?

"Jsou to dva zápasy, bude to samozřejmě náročné, ale proto se fotbal hraje. Aby se hrálo o všechno, to je nejvíc. S trenérem souzním. Když si budeme říkat, že můžeme prohrát, tak tím spíš se to stane. Nějaká vizualizace toho, že to zvládneme, a když si budeme říkat, že to zvládneme, tak si myslím, že nám může jen pomoct. A pevně věřím, že všichni v týmu jsou takhle nastavení. Ano, je to Belgie, ale není to tým, se kterým by se nedalo hrát," popisuje týmové nastavení kapitán.

Sejk rovněž rozebírá svou současnou situaci na hostování v polském Lubinu. "Jsem tam sám, bez přítelkyně. Po osobní stránce je to na mě dlouhé, už to pociťuji. Jsem z toho trochu, v rozpacích, ale spíš v nastavení, že bych chtěl život strávit hlavně poblíž svých blízkých, hlavně přítelkyně. Po osobní stránce ne, že jsem nespokojený, ale prostě mi tam chybí to nejlepší, co v životě mám. A to je v tuhle chvíli přítelkyně. V tomhle směru to není ideální," prozrazuje.

Livesport Daily #388: Řekli jsme si, že baráž zvládneme. Se Spartou chci titul, říká Sejk. Livesport

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaký je Sejkův cíl ve Spartě?

Proč je označován za rapla a v čem to může být výhoda?

Co říká na chválu Jindřicha Trpišovského a historický zájem Slavie?

