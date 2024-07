Matějovský v Mladé Boleslavi prodloužil o další rok. Účast v předkole EKL bylo velké lákadlo, říká

Dvaačtyřicetiletý kapitán a nejstarší střelec fotbalové ligy Marek Matějovský prodloužil s Mladou Boleslaví smlouvu o rok. Ačkoli po minulé sezoně nevěděl, zda bude pokračovat a cítil se staře, zahájil s týmem přípravu a rozhodl se přidat dvaadvacátý ročník. Středočeši o další spolupráci se svým nejzkušenějším hráčem informovali na klubovém webu.

Nový majoritní vlastník David Trunda prozradil, že Matějovský s Mladou Boleslaví poté spojí i další budoucnost. "Jsme všichni připravení, aby jeho role byla správná a pomohla klubu," řekl. Podle informací serveru iSport.cz se Matějovský klubu smluvně zavázal na tři roky.

"První rok tohoto kontraktu zůstane jako fotbalista A-týmu, zbylé dva roky se přesune do pozice týmového manažera. Je to tříletá smlouva za to, jaký je člověk, co všechno pro Mladou Boleslav odvedl a jak se věnuje rozvoji značky FKMB. Má tady srdíčko, dovolím si říct, že je to legenda klubu," dodal Trunda.

Patnáctinásobný reprezentant Matějovský v Mladé Boleslavi začal kariéru a do klubu se vrátil v roce 2016 po šesti letech ve Spartě. V nejvyšší domácí soutěži zkušený záložník odehrál 427 zápasů a dal 22 gólů. Poslední květnový den se stal historicky nejstarším ligovým střelcem, poté co gólem z penalty pomohl k výhře 3:1 nad Hradcem Králové v kvalifikačním utkání o Evropskou konferenční ligu. V evropských pohárech se Matějovský s týmem představí po pěti letech.

"Vždycky jsem říkal, že po každé sezoně si sedneme s realizačním týmem i vedením klubu k vyhodnocení uplynulého ročníku. V tuhle chvíli jsem dospěli k tomu, že ještě jeden ročník budu pokračovat s tím, že bych mohl týmu pomoct. V uplynulé sezoně jsem nějakým dílem k současnému úspěchu pomohl a nezastírám, že účast Boleslavi v předkole Konferenční evropské ligy je velké lákadlo," dodal fotbalový veterán.