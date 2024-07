Plzeň dotahuje příchod brazilského útočníka, v klubu by měl nahradit Chorého

Bulharská média mají jasno, Brazilec Ricardinho (23) se stane posilou Viktorie Plzeň. Přestup útočníka Levski Sofia by se měl dotáhnout velmi brzy, přičemž hráč prý už míří do Česka. "Ricardinho dnes podle všeho odletí do Česka, aby dokončil svůj přesun do Plzně," napsal na sociální síti X novinář Metodi Shumanov, který dodal, že se hráč v bulharském klubu už se všemi rozloučil, což napovídá jeho stěhování do Viktorie.

Do Bulharska na oplátku zamíří z plzeňské kasy jeden milion eur, tedy necelých 25 milionů korun. Podle informací webu eFotbal.cz to je čtvrtina sumy, za kterou by měl z Viktorie odejít útočník Tomáš Chorý do pražské Slavie.

Pravděpodobně právě Chorého odchod za zmiňovanou sumu dal do pohybu i další přestup. Bulharský klub totiž dle tamních médií trval na odstupném ve výši milionu eur a nehodlal slevit. Původní plzeňská nabídka se měla pohybovat ve výši 650 tisíc eur, ale na ni Levski Sofia nekývla.

Do Česka tak přichází někdejší hráč brazilského Gremia. V Bulharsku zaznamenal Ricardinho dvacet branek v 56 zápasech.