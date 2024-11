Nebudu utíkat od prvního problému. Chci být ve Spartě, nechal se slyšet Haraslín

Mistrovská Sparta se výsledkově i herně trápí a její fanoušci si zrovna moc radosti neužijí. Teď sice nebudou slavit velké vítězství v Lize mistrů či české nejvyšší soutěži, přesto přichází zpráva, která jim jistě udělá radost. Křídelník Lukáš Haraslín (28) totiž pro RTVS přiznal, že mohl v létě z Letné odejít. Vábení však odolal. "Ani na chvíli jsem neuvažoval o tom, že bych mohl odejít ze Sparty," svěřil se médiím slovenský reprezentant.

Konečně jedna dobrá zpráva, řeknou si jistě Letenští. Nebudou za ni tři body, ale i tohle se počítá. Kromě výsledkové bídy se v pondělí nesla médii informace, že se z Prahy chce brzy stěhovat Kaan Kairinen. Finský záložník řekl, že ve Spartě zažil hezké časy, ale po sezoně se chce posunout. Haraslín naopak o den později pohladil sparťanská srdce.

"Přiznám se, že jsem měl jednu velmi zajímavou nabídku na konci přestupového období,“ prozradil Haraslín, co se dělo po duelu s FCSB v polovině srpna. Tehdy slovenskou hvězdu mistra z Letné zaskočil jeden z novinářů informací, že přestupuje z Letné. "Odpověděl jsem jednou větou: Jsem ve Spartě, chci s ní do Ligy mistrů a to je můj cíl," prohlásil s tím, že nemá v plánu z pražského klubu odejít.

Sparta nakonec na vysněný postup do Champions League dosáhla a v hlavní fázi už má za sebou polovinu duelů. "Podařilo se postoupit a neměl jsem důvod, ani jsem neuvažoval, že bych měl odejít ze Sparty, která mi přirostla k srdci," dodala jedna z největších hvězd českého mistra.

Haraslín se netají tím, že je v letenském klubu spokojený, v Praze se líbí jeho rodině, o čemž svědčí i příspěvky hráče na sociálních sítích a oblíbený je i u fanoušků. Aby ne, však jim dělá pořádnou radost krásnými góly.

Slovenský reprezentant je jedním z lídrů českého mistra. A když je momentálně zraněný, ukazuje se, jak moc Letenským chybí. "Ve Spartě se cítím skvěle, i když teď není moment, kdy vyhráváme všechno, co nám přijde do cesty. Je potřeba se z krize oklepat. Chci být ve Spartě, nebudu utíkat od prvního problému," dodal Haraslín.

