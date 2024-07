Posily by měly přijít ještě před startem ligy, slibuje Rosický. Stramaccioni klub přibrzdil

Dva mistrovské tituly v řadě získala pražská Sparta. V následující sezoně se chystá zaútočit na třetí, ale také chce proklouznout do základní skupiny Ligy mistrů. Sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický (43) se pro Sparta Unlimited rozpovídal o tom, jak složité je odolat zájmu o hráče ze zahraničí a přiznal, že nedokáže s jistotou říct, jestli ze Sparty před startem sezony ještě někdo neodejde.

Sparta má tradičně velké plány i cíle. Fanoušci jsou po dvou titulech pořádně nažhavení, jak to borci v rudých dresech za necelý týden na trávníku rozbalí. Drobné rozpaky ale budí fakt, že letenský klub během léta přivedl jedinou výraznější posilu v podobě kosovského reprezentanta Ermala Krasniqiho z Rapidu Bukurešť.

Rosický uvedl, že plán výběru hráčů a zásahů do kádru už měli Letenští připravený, ještě než odešel z mistrovské kabiny kouč Brian Priske. "Reflektovali jsme to, jací jsme. Vnímali jsme, co se historicky Spartě stalo, když se hrálo o Ligu mistrů. Za trenéra Stramaccioniho přišly obrovské investice do starších hráčů, kteří stáli spoustu peněz. Byla to sázka na jednu kartu a ta hodila klub hodně zpátky," konstatoval Rosický s tím, že pro současnou Spartu je důležitá kontinuita. Současní hráči by měli těžit ze zkušeností, které posbírali v minulé sezoně v pohárové Evropě.

"V našich přestupových plánech bylo získat hráče jako je Krasniqi. Myslím, že nám v Evropě někdy chyběl větší pohyb a touha jít víc za soupeře. Věděli jsme, že s největší pravděpodobností odejdou Šéva a Kara, k tomu se ale vrátí Daněk a Suchomel. To jsou hráči, které chceme zabudovat, aby s námi zůstali,“ vysvětlil Rosický.

Na připomínku, že tyto příchody v očích fanoušků nejsou vnímány jako zásadní a očekávané posílení, reagoval funkcionář tím, že názory fanoušků rozhodně nemohou nic změnit na strategii klubu. "My máme plán a v minulosti se nám osvědčilo se ho držet. Tím ale neříkám, že nikdo nepřijde. Zřejmě ještě před začátkem soutěže kádr doplníme. Ten motiv našeho počínání je jasný, kontinuita. Víme, co nám přineslo úspěch. Jdeme podle plánu malými kroky stále kupředu. Samozřejmě se koukáme po hráčích a víme, kde chceme posílit.“

Pochopitelně je ale ve hře také hráčský pohyb opačným směrem. Rosický neskrývá, že je o hráče mistrovského klubu zájem. "Je hodně složité tomu odolat. Zažili jsme dobu, kdy o naše kluky nebyl moc velký zájem, tahle poloha je ale lepší. Ukazuje to, že jsme udělali dobrou práci, když jsou naši hráči zajímaví v zahraničí,“ poznamenal.

Jak to tedy je? Hrozí nějaký odchod z Letné ještě před výkopem nové mistrovské sezony? "Nejsem schopný říct, že už nikdo neodejde. Ale není to o Spartě. Je to o hráči a o tom, co mu nabídnou v novém klubu. Kluci si v zahraničí mohou sáhnout na úplně jiné peníze,“ neskrýval funkcionář Letenských.

Ve vztahu hráčů a klubu udělala Sparta ohromný progres. Identifikace s klubem je zcela jednoznačná. "Všichni kluci jsou sparťani. Kluci Spartu milujou, ale když si pro vás přijde ze Španělska klub z Ligy mistrů, tak se prostě chcete posunout,“ přiblížil Rosický rozhodování hráčů na příkladu Ladislava Krejčího, jenž v létě zamířil do Girony.

Někdejší skvělý záložník připustil, že s hráči často mluví a je mu jasné, že řada z nich má ambici posunout se v kariéře dál. "Vždycky jim říkám, dej Spartě dvě, tři sezony a pak jdi. Chceme v kádru motivované kluky, co chtějí mít dobré kariéry.“

Řeč přišla i na letenské mladíky Michala Ševčíka a Adama Karabce, kteří v létě zamířili na hostování s opcí do druhé německé ligy. "Myslím, že je to jednoduché. Opce jsou ve smlouvách z jednoznačného důvodu. Těžit z nich mohou všichni. Kluby si kluky mohou koupit, když budou spokojené s jejich službami, ale koupí si je za cenu, za kterou jsme stanovili my, takže nakonec bude spokojená i Sparta,“ vysvětloval Rosický strategii klubu na přestupovém trhu.

"Myslím, že pro kluky jsou to zajímavé adresy. Druhá bundesliga je velmi dobrá soutěž, pro Karu s Ševou je to krok dál. Když půjdeme do hloubky, zjistíme, že ten krok potřebovali. Ševa tedy dostal jen málo šancí. Je to hráč, který potřebuje hrát. Ve druhé bundeslize na sebe může upozornit a posunout se dál. Nebo je tu varianta, že se vrátí do Sparty, ale bude nachystanější,“ nastínil Rosický.

Zápasový program Sparty. Livesport

S Karabcem prý situaci rozebíral vícekrát. V rozhovoru neskrýval, že jej mrzí, že se mladík nestal pevnou součástí základní sestavy. "Nedokázal si ty dveře prokopnout. Měl to složité, ta konkurence na jeho post byla obrovská. Nejdřív tam hrál Hložek, pak Birmančevič, Haraslín. Nastal čas, aby zkusil, jak to chodí jinde. Myslím, že mu to může pomoci," řekl na závěr sportovní ředitel letenského klubu.